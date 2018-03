Die Geschichte geht so: Als die alten Hühner auf dem Bauernhof keine Eier mehr legen, sondern lieber tanzen und rappen sollen sie zu Hackfleisch verarbeitet werden. Sie flüchten, treffen unterwegs auf den schönen Gockel Robert, der Superstar werden will, die lila Kuh Milka, die ihre Managerin wird, und die wunderschön singende, aber durchtriebene Katze Evangelique. Schließlich lassen sie die jungen Schickie-Hühner hinter sich und gewinnen eine Talent-Show, was sie zu Superstars macht.