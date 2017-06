Knabenkapelle mit bayerischer Blasmusik am Gepäck am Mittelmeer unterwegs

"Eine großartige Woche an der Costa Brava in Spanien liegt hinter den Musikerinnen und Musikern", heißt es in einer Pressemitteilung der Knabenkapelle. Auf ihrer Reise überraschten die Auerbacher manchen Touristen mit bayerischer Blasmusik am Mittelmeer. Bei zwei Konzerten unterhielten sie ein dankbares Publikum in St. Susanna. Sommer, Sonne, Strand und Meer kamen natürlich nicht zu kurz. Ein Ausflug nach Barcelona bot die Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto vor der Basilika Sagrada Familia. Auch das berühmte Stadion Camp Nou, in dem der FC Barcelona aufläuft, die Flaniermeile La Rambla mit der Kathedrale St. Eulalia oder die Markthalle Bouqueria hinterließen bleibende Eindrücke dieser europäischen Metropole. Mit frischem Schwung geht die Knabenkapelle in die nächsten Wochen. Am Sonntag, 18. Juni, lädt sie die Bevölkerung zum Familientag im Hof der Neumühle ein. Ein abwechslungsreiches Programm gestalten das Jugendblasorchester, das große Orchester, die Boaznhocker und die Freunde aus dem hohen Norden, der Shantychor Die Hornblower. Bild: exb