Grund zum Feiern hat der Motorsportclub (MSC) Auerbach heuer. Das 40-jährige Bestehen soll mit einem Event der Superlative innerhalb des traditionellen Oldtimertreffens in die Vereinsgeschichte eingehen. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Auerbach werden alleine bis zu 60 historische Feuerwehr-Großfahrzeuge zu bestaunen sein. Außerdem werden noch Veteranenmodelle von Krankentransportwagen vorgestellt.

Abspielen wird sich das Ganze am Sonntag, 9. September, im Industriegebiet Leonie am Gelände des Kfz-Betriebes Wittmann und des benachbarten Transportunternehmens Böhm (einschließlich Halle). Die Oldtimerschau soll zum Jubiläum deutlich erweitert werden. Angedacht war die Veranstaltung eigentlich auf dem Place de Laneuveville, wegen des gleichzeitig stattfindenden Marktsonntags entschied man sich für die Verlegung auf Leonie.Thomas Kormann, FFW-Vorsitzender und passionierter Oldtimerfreund, gerät als Mitorganisator neben Vorsitzendem Dieter Wittmann ins Schwärmen und ist überzeugt: "Es wird bestimmt ein Superereignis." Voraus geht am Samstag, 24. März, um 15 Uhr im Gasthaus Schenk die eigentliche Festveranstaltung. Zahlreiche Gäste werden dazu erwartet, unter anderem wird Wittmann in einer Multimediaschau den MSC-Werdegang Revue passieren lassen. In unzähligen Stunden hat er in den letzten Monaten dafür in der Vereinschronik gestöbert.Das abgelaufene Jahr war von vielen Aktivitäten bestimmt, wie dem Rückblick des Vorsitzenden in der Hauptversammlung zu entnehmen war. Zu den fixen Jugendkart-Veranstaltungen im Frühjahr und Herbst wurde ein Schrauberkurs angeboten für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren. Dabei konnten sich die Teilnehmer mit dem Viertaktmotor an ausgedienten Rasenmähern auseinandersetzen. Wie gehabt wurden Real- und Mittelschule zu den Aktionen "Hallo Auto" und "Toter Winkel" eingeladen. Erstmals wurde die Aktion "Alkohol, Drogen, Medikamente" angeboten. Ebenfalls neu war die ADAC-Verkehrssicherheitsinitiative "Adakus", mit der Vorschulkindern und Erstklässlern Verhaltensregeln an Ampeln und Zebrastreifen vermittelt werden. Bei einem Spezialtraining drehten Jugendliche mit den eigenen Karts ihre Runden.Mit all den Aktionen wird sich der MSC erneut einbringen, so Wittmann. Innerhalb des 40-Jährigen gab es kürzlich bereits eine Tagesfahrt nach München mit Besuch von Olympia-Park und BMW-Museum. Unverändert blieb der Mitgliederstand bei vier Zu- und fünf Abgängen auf 131, davon 19 Jugendliche. Das Gedenken galt dem verstorbenen Ehrenmitglied Fritz Hoss. Trotz vieler Ausgaben vermeldete Schatzmeisterin Bianca Bachmann ein Plus, nicht zuletzt dank der ADAC-Zuschüsse.Anerkennung fand der Vorsitzende des ADAC Nordbayern, Herbert Behlert: "Es steckt viel Arbeit dahinter", nur weil alle mit anpackten, könne der Verein so erfolgreich sein. In einem Appell warb Vorsitzender Wittmann um Mithilfe der Eltern, um weiter auf Erfolgskurs zu bleiben. Mit Christian Bachmann stelle der MSC zum zweiten Mal den Sieger der gesamtdeutschen Meisterschaft im Jugendkartslalom.