"Alles ist gut, wie es aus den Händen der Natur kommt." Das hat sich seit 25 Jahren der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Gunzendorf und Umgebung auf die Fahnen geschrieben. Vorsitzende Renate Steger leitet damit die OGV-Jubiläumsfeier im brechend vollen Saal im Gasthaus Schenk in Michelfeld ein.

Gunzendorf. 24 Gartenfreunde waren auf den Tag genau vor 25 Jahren zur Gründungsversammlung nach Gunzendorf gekommen. Mittlerweile hat der Verein 108 Mitglieder. Frieda Beyer, bis 2009 an der Spitze, zeigte in einem Bilderrückblick, was die Gartler in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten alles auf die Beine gestellt hatten.Sichtlich bewegt nahm sie Applaus und Dank entgegen. Sie wurde dann mit der Ehrennadel in Gold des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege für ihre 25-jährige Tätigkeit im Vorstand ausgezeichnet. Landrat Richard Reisinger überreichte die Auszeichnung. Er kam auch und vor allem in seiner Funktion als Vorsitzender des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege und hielt eine launige Rede. Sein Dank galt vor allem der amtierenden Vorsitzenden Renate Steger, die vor zwei Jahren mit ihrem Team als Höhepunkt der Vereinsgeschichte den "Tag der offenen Gartentür" in Gunzendorf organisiert hatte."Jetzt kennt jeder im Landkreis Gunzendorf, vielleicht besser als Auerbach", schmunzelte der Landkreischef. Glückwünsche und ein Kuvert gab es auch von 2. Bürgermeister Herbert Lehner. "Wo Blumen blühen, da lächelt die Welt", meinte er und hatte eine weitere Überraschung im Gepäck: Er kündigte an, dass die Stadt dem Verein für seine Streuobstpflanzungen ein neues Grundstück zur Verfügung stellen werde. Die bisherige Obstwiese ist bereits voll.Mit einem selbst geschriebenen Gedicht gratulierte Kreisfachberaterin Michaela Basler: "Hoch lebe der OGV!" Kreisfachberater Artur Wiesmet bekannte, dass er zwar viele Gartler im Landkreis kennen- und schätzen gelernt, er sein Herz aber an Gunzendorf verloren habe. Für den Bezirksverband gratulierte Edi Eckl. Glückwünsche gab es auch vom Nachbarverein aus Michelfeld, die Voh Wenzel überbrachte. Nach einem gemeinsamen Essen unterhielt die Band Seven BR aus Auerbach die Gäste mit unnachahmlich irisch angehauchter Musik.Zum Dank für 25-jährige Treue zum Verein wurde an 27 Anwesende Mitglieder (siehe (nachfolgendend die Namen) die Ehrenurkunde mit Silbernadel vom Bezirksverband überreicht. Die Geehrten erhielten als Geschenk die kürzlich in der Gärtnerei Roßbacher getaufte Bayerische Pflanze des Jahres 2018 namens "Sunnyboy Luggi".Gisela Brunhuber, Erich Dimler, Manfred Dötsch, Renate Förster, Waltraud Frank, Gertraud Götz, Maria Gradl, Irmgard Haberberger, Christa Hammer, Adolf Höller, Monika Kürzdörfer, Elfriede Lindner, Martina Lindner, Hermann Preininger, Marianne Rieger, Georg Roßbacher, Claudia Schäffner, Lydia Schäffner, Gisela Schleicher, Jürgen Schmidt, Christin Schwendner, Erich Sertl, Albert Siegler, Georg Siegler, Karl Speckner, Irene Trenz sowie Beate Zerreis.