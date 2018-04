Wieder sind alle zehn verfügbaren Startplätze beim nächtlichen Volleyball Turnier in Auerbach belegt. Der Veranstalter berichtet von vier weiteren Anfragen. Ein schönes Kompliment für das seit 16 Jahren bestehende Event in der Helmut-Ott-Halle.

Die Mannschaften aus dem Raum Pegnitz, Amberg, Auerbach und Kirchenthumbach brachten zahlreiche Zuschauer mit teils lautstarker Unterstützung mit. Etliche Kinder tollten in den Pausen durch die Halle. Die Stimmung war prächtig.Auf den Spielfeldern trugen je fünf Teams in zwei Gruppen zunächst die Vorrunde aus. Dem folgten nach einer kurzen Pause die Platzierungsspiele und das Finale.In Gruppe A zeigte Team FrankenPfalz aus Sulzbach seinen Konkurrenten gleich, wo der Hammer hängt. Mit nur einem einzigen Satzverlust belegte es souverän den ersten Platz. Gleich dahinter rangierten die Sportfreunde Ammerthaler Tölpel mit nur zwei verlorenen Sätzen. Diese beiden Mannschaften dominierten ihre Gruppe."Uns is wurscht" Kirchenthumbach und das Gastgeber-Team "Auerbach regional" reihten sich mit merklichem Abstand dahinter ein. Das "Rotstiftmilieu" von der Realschule Pegnitz hatte mehrere unglückliche Ergebnisse und belegte schließlich den fünften Platz.Deutliche Unterschiede gab es auch in der Gruppe B. Hier waren die Favoriten schnell ausgemacht: Vorjahressieger MTV Pegnitz sowie Meat Man Kümmersbruck lieferten sich einen starken Kampf an der Spitze, der unentschieden endete. Den übrigen Gruppenmannschaften ließen sie keine Chance. Hinter diesen beiden belegte fulminant "6 am Netz" vom ASV Pegnitz den dritten Vorrundenplatz. Die Spieler hatten es clever verstanden, sich die entscheidenden Punkte aus dem Mittelfeld heraus zu sichern.Die zweite Mannschaft der Gastgeber, "Auerbach international", platzierte sich knapp vor dem "Elbersberger Netzwerk", das mit vielen Fans, Kindern und guter Laune angereist waren.In der Zwischenrunde entschied hauchdünn "Uns is wurscht" das Duell gegen Team Franken-Pfalz für sich. Die Kirchenthumbacher gewannen die entscheidenden Bälle und zogen so ins Finale ein. Sulzbach belegte schließlich Platz vier in der Gesamtwertung.Den zweiten Finalisten spielten Ammerthal und Kümmersbruck aus. Dieses Aufeinandertreffen dominierten die "Meat Man" klar. Die Ammerthaler Tölpel errangen abschließend die Bronzemedaille.In den weiteren Platzierungsspielen verwies "Uns is Wurscht" Kirchenthumbach (5. Platz) in einem engen Match die Gruppe "6 am Netz" aus Pegnitz auf Position sechs. Die nächsten Ränge belegten die beiden Teams des Gastgebers, Auerbach "regional" und "international" untereinander aus. Heuer setzte sich die Erfahrung durch. Team "regional" holte mehrmals Rückstände gegen ihre bravourös kämpfenden Youngsters auf und sicherte sich im Endspurt Platz sieben. Das Viel-Nationen-Team hatte einige Fans auf den Rängen, spannende Ballwechsel und freute sich schließlich über den achten Rang im Gesamtklassement.Neu im Turnier war das Elbersberger Netzwerk. Diese große Spielergemeinschaft wechselte gegen "Rotstiftmileu" munter die Feldpositionen, um allen Einsatzzeit zu geben. Dem eingespielten Lehrer-Team gelang daher mit gutem Vorsprung der Sieg und Platz neun.Das Finale startete kurz nach 1 Uhr Nachts. "Ohne mich" MTV Pegnitz gegen "Meat Man" Kümmersbruck. Die zwei Rivalen hatten sich schon in der Gruppenphase einen Krimi geliefert. Nach großem Sport und langen Ballwechseln in zwei Sätzen freute sich Kümmersbruck schließlich über den Turniersieg.Bei der Siegerehrung dankten die Veranstalter dem Publikum für stets gut gefüllte Ränge und die tolle Unterstützung in der Halle. Zuschauer und Spieler revanchierten sich mit kräftigem Applaus und einer La-Ola-Welle für den schönen Abend bei den Organisatoren.