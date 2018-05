Nicht überall in der Bevölkerung ist es bislang angekommen, dass als einer der insgesamt 13 Erzwege der Kuppenalb zwischen Pegnitz, Plech und Sulzbach-Rosenberg der Erzweg von Auerbach nach Michelfeld mit zu den wenigen Spitzenwanderwegen Deutschlands zählt. Die 12,5 Kilometer lange Strecke hat die BR-Reporterin im Studio Franken in Nürnberg, Ulrike Nikola, erwandert. Begleitet wurde sie von Paul Albert, Wanderwart im Dienst der Stadtverwaltung, und dessen Frau Wilma.

In dieser Funktion begutachtet und kontrolliert Paul Albert regelmäßig die örtlichen und überörtlichen Wanderwege. Dabei achtet er besonders auf eine zielführende Beschilderung, den Allgemeinzustand der Wege, deren Begehbarkeit und die Zurückhaltung von einschränkendem Randbewuchs. Vorhandene Mängel meldet er bei der Stadtverwaltung, um möglichst zeitnah Abhilfe zu schaffen.Gestartet wurde diesmal in Michelfeld in Richtung Auerbach: über Saaß, Felsländl, entlang am Speckbach, vorbei an der Speckmühle, am Naturschutzgebiet Leonie, an der Neumühle in Richtung des Neubaugebietes Neumühlwiesen/Am Dornbach, vorbei am Gelände des Reitclubs und den früheren Tennisplätzen an der Dornbacher Straße hin zur ehemaligen Erz-Verladestation, weiterführend zum Gottvaterberg, streckenweise entlang der Grenze des Truppenübungsplatzes.Von der Gottvaterbergkirche über den alten Wellucker Kirchweg erreichten die Wanderer das frühere Bergwerk Maffei, erwartet von Museumsleiter Jürgen Steibl und dem pensionierten Reviersteiger Hubert Trenz. Er stöberte bei einem "Plauderstündchen" für Ulrike Nikola in der Geschichte des Erzbergbaues in Auerbach und der Zeit nach der Stilllegung, Steibl stellte das Bergbaumuseum vor.Ausgestrahlt wird der Beitrag am Samstag, 19. Mai, zwischen 6 und 8 Uhr in der B 2-Sendung "Rucksackradio" und als Wiederholung am Sonntag, 20. Mai, auf B 5 Aktuell im Magazin für Bergsteiger um 6.35 Uhr.