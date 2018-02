Statt in die Schwimmanzüge und Badehosen schlüpften die jungen Wasserwachtler in bunte Kostüme von Biene Maja über Kaiser Nero bis zu Pippi Langstrumpf. Das Training fiel dieses Mal aus, und es ging zum bunten Faschingstreiben in den BRK-Saal. Bei Polonaise und Tänzen zu fetziger Musik füllte sich die Tanzfläche. Mit lustigen Spielen verging die Zeit wie im Flug. Gestärkt am aufgebauten Büfett, ließen sich die Kinder anschließend von ihren Eltern abholen. Bild: exb