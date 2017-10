Wann kommt das Buch denn nun endlich raus? Unzählige Male musste Bürgermeister Joachim Neuß diese Frage seiner Autoren beantworten, nachdem das eigentlich als Beitrag zum Stadtjubiläum geplante Werk 2014 nicht erschienen war. Jetzt ist es raus, und bei der Vorstellung am Sonntagabend im Kolpinghaus erklärte Neuß, warum es so lange gedauert hat.

Wo der Rand liegt

Die ursprüngliche Idee entstand im Arbeitskreis zur Feier des 700-jährigen Bestehens der Stadt. „Ein Buch fand dort jeder gut“, erzählte der Bürgermeister. Es sollte aber kein historisches Werk werden, sondern was Zeitgenössisches, ein Blick von Bürgern auf ihre Stadt, ihre Lebenswelt.Brauchte man bloß noch Leute, die was dazu schreiben wollten. Der öffentliche Aufruf „Autoren gesucht“ brachte allerdings keine einzige freiwillige Meldung. Also wurden einige Experten für bestimmte Themen quasi zwangsverpflichtet. So bekam man aber nur einen Grundstock an Autoren zusammen. Der Bürgermeister und seine Mitstreiter mussten noch viel Überzeugungsarbeit leisten, um es schließlich auf 30 Verfasser von Beiträgen für „700 Jahre Stadt Auerbach – Persönliche Perspektiven. Bürger skizzieren ihre Stadt“ zu bringen. Den letzten habe man erst Anfang 2016 gewonnen, so Neuß.Dieses Bekenntnis löste womöglich beim einen oder anderen Stirnrunzeln aus, der in der Anfangsphase noch die Vorgabe erhalten hatte, er möge sein Manuskript doch bitte Ende 2013 pünktlich abliefern, damit der Jubiläumsband rechtzeitig erscheinen könne.„Für die Verzögerungen nehme ich alle Schuld auf mich“, sagte Neuß und entschuldigte sich bei den Autoren, die er so lange auf die Folter gespannt habe. Das Problem sei gewesen, für das als hochwertigen Bild-Text-Band konzipierte Werk die geeigneten Illustrationen zu finden. Wo die einzelnen Schreiber das nicht leisten konnten, habe man auf die Zuarbeit der Fotografen Karl-Heinz Schmid, Manfred Schnödt und Horst Müller setzen dürfen. „Aber wenn wir im Sommer drauf gekommen sind, dass wir ein Winterbild brauchen, war das natürlich wieder ein halbes Jahr Verzögerung“, erläuterte Neuß, der das Projekt zur Chefsache gemacht hatte und „wirklich viele Nachtstunden“ in dessen anspruchsvolle Umsetzung investierte. „Und es gab auch mal sechs Wochen, wo ich das Ganze in die Ecke geschmissen habe, weil ich es nicht mehr sehen konnte.“Wie sich die Verschiebung auf den Inhalt auswirkte, machte Neuß am Artikel über die Ehrenbürger der Stadt deutlich: Porträtiert wurden 2015 die fünf noch lebenden; drei davon starben bis 2017, zuletzt im September Xaver Gnan. „Das war dann die letzte Aktualisierung, die wir noch vorgenommen haben.“Verlagsleiter Josef Roidl vom Regenstaufer „Battenberg Gietl Verlag“ habe auf einen Endtermin für die Bearbeitung gedrängt – „sonst säßen wir möglicherweise heute immer noch nicht hier“, verriet der Bürgermeister schmunzelnd. So aber ist das 320 Seiten starke Werk mit 32 Artikeln jetzt auf dem Markt und zum Preis von 34,90 Euro erhältlich.Nachdem Joachim Neuß die „sagenhafte kreative Vielfalt der Autoren“ in den Mittelpunkt gerückt hatte, ergriffen 2. Bürgermeister Herbert Lehner und stellvertretender Landrat Martin Weiß das Wort und dankten dem Bürgermeister für die Unmenge an Arbeit, die er jahrelang in das Projekt investiert hatte.In fast fünf Jahren intensiver Arbeit an dem Projekt Jubiläumsbuch dürften Bürgermeister Joachim Neuß als dem Herausgeber nicht viele Aspekte des Inhalts verborgen geblieben sein. In einer Sache aber erhielt er erst am Sonntagabend Aufklärung: Den Artikel über die Auerbacher Realschule hatte deren Direktorin Schwester Lioba Endres geschrieben und mit der Überschrift „(K)eine Randerscheinung“ versehen. Neuß, selbst ein Zögling der Schulschwestern, mochte das durch die Klammern scheinende Understatement nicht recht gelten lassen; natürlich sei diese Institution keine Randerscheinung, sondern von zentraler Bedeutung für die Stadt. Als er Schwester Lioba ihr Exemplar des Buches übergab, flüsterte diese ihm ins Ohr, der Titel beziehe sich auf die Lage der Schule am Stadtrand. Was Neuß mit einem herzhaften Lachen und Selbstironie quittierte: „Und ich bin da bis heute nicht drauf gekommen.“