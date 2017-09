Schwarz macht schlank, heißt es allgemein. Aber Lizzy Aumeier präsentiert sich in der Kulturhalle des Bergbaumuseums im blütenweißen Hochzeitskleid und hat damit überhaupt keine Probleme. Sie steht zu ihren Pfunden und lässt einen Knaller nach dem anderen los.

Ehen sind wie Mausoleen

Pfalz oder Oberpfalz

Franken im Visier

Kaum auf der Bühne geht ihr Blick in die Runde, denn sie braucht ein "Opfer". Und findet auch gleich den Heiner, den Michelfelder Zahnarzt. Sie erinnert ihn an den kürzlichen gemeinsamen Wahnsinns-Sex, von dem der Heiner aber überhaupt keine Ahnung hat. Der Heiner muss auch bei einem Frage-Antwort-Spiel herhalten, bei dem es drunter und drüber geht, als die vorgegebenen Antworten falschen Fragen zugeordnet werden.So wie beim Diesel-Skandal sollte man ein Rückgaberecht auch bei Ehemännern einführen, die nicht spuren, sinniert Lizzy Aumeier. Aufregen kann sie sich auch über die am Autoheck aufgeklebten Kindernamen: "Unsere Eltern wussten noch, wie wir heißen und mussten nicht erst aussteigen und nachschauen." Sie selbst sei eine Ausnahme, glücklich verheiratet. Aber angesichts der aktuellen Scheidungsraten könne man eine Ehe auch mit einem Mausoleum vergleichen: "Man lebt nicht mehr, ist aber noch nicht begraben."Wir sollten auch nicht auf die Ausländer schimpfen, die sich bei uns nicht benehmen können, denn die Deutschen seien keinen Deut besser, wenn sie sich am Ballermann vollsaufen. Und dem Ausländer nütze der Deutschkurs nichts, wenn er sich in Fürth dann trotzdem nicht verständigen kann. Wenn der Nürnberger einen Fremden willkommen heißen will, motze er ihn nur an: "Hier kenners fei ned parggn!"Einen Schwall an G'stanzl lässt die Lizzy los, in deutsch, türkisch, italienisch und preußisch. Größten Wert legt die Lizzy darauf, dass das größte A...loch der Vereinigten Staaten zwar aus der Pfalz komme, aber nicht aus der Oberpfalz.Der neue US-Präsident sei der einzige Weiße in Amerika, der in ein Haus eingezogen ist, in dem vorher ein Schwarzer gewohnt hat. Gerne täte sie dem Trump eine Reise nach Dallas schenken, außerdem ein offenes Cabriolet, mit dem er dort durch die Straßen fahren könnte.Absolut irrwitzig seien Gebrauchsanweisungen für Kettensägen, Pfefferspray oder faltbare Kinderwagen. So werde geraten, das Kind vor dem Zusammenfalten des Kinderwagens herauszunehmen.Der bayerische Ministerpräsident kommt bei der Lizzy auch nicht ungeschoren davon. Er sei für eine Frauenquote, damit sie ihm Haushalt und Tagebuch führen - oder sogar verführen. Quote 20 gelte für Lothar Matthäus: "20 ist sein Intelligenzquotient, und 20 sind seine Lebensabschnittspartnerinnen." Für Nürnberger und Clubberer hatte Lizzy eine frohe Botschaft, denn der Papst habe seinen Besuch in der Frankenmetropole angekündigt: Er will die Orte bereisen, wo die Not am größten ist.Am Bass ist die Lizzy eine Virtuosin und bearbeitet ihren Bogen bei Film-Klassikern, bis er seinen Geist aufgibt. Auch Svetlana Klimova entzaubert ihrer Violine "Das Lied vom Tod", bei dem es so manchem Besucher kalt den Rücken runter gelaufen ist. Lizzys Temperament explodiert bei den Zugaben, sei es als Shakira oder Tina Turner.