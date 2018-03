Bockbierfeste

FreihungBockbierfest: Schützenheim Thansüß, Samstag, 24. März, 20 Uhr. Mit Wettsägen, Theater und Sketch. Eintritt frei.Püchersreuth/WurzStarkbierfest: Wurzer O'Schnitt-Halle, Lamplmühlstraße 29; Samstag, 24. März, 19.30 Uhr. Mit 100-Gramm-Trinken, Schwarzenbacher Schenkelzinterer und Musik der "Pressather Musikanten". Einlass: ab 19.30 Uhr. Shuttlebus-Service. Bus-Zeiten und Infos: www.oschnitthalle.de. Wernberg-KöblitzBockbierfest: Die kleine Kneipe, Kolpingstraße 26; Freitag, 23. März, 18 Uhr. Musik: "Top Secret"; Eintritt frei.WindischeschenbachStarkbierfest: Gasthof "Weißer Schwan", Pfarrplatz 1; Samstag, 24. März, 19 Uhr. Musik: "Raigeringer Musikanten".MärkteLuhe-WildenauFrühjahrsmarkt: Marktplatz Luhe, Regensburger Straße; Sonntag, 25. März, 13 bis 18 Uhr. Handwerkliches, Kulinarisches, Kreatives, Künstlerisches.Freizeit & FamilieNabburgEier färben wie früher mit Naturmaterialien: Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen, Neusath 200; Sonntag, 25. März, 13 bis 16 Uhr.AusflugszieleEslarnWalderlebnisbühne im Wildpark: Wildpark, beim Stückberg; Naturerlebnis zum Entdecken, Anfassen und Mitmachen. Heimische Wildtiere, Rotwild, Damwild, Mufflons. Täglich geöffnet. Freier Eintritt. Infos unter Telefon (09653) 92 07 35.GleiritschWildgehege: Wildgehege Plassenberg, Nähe Sportplatz Gleiritsch; Heimische Wildtiere. Rotwild, Sika, Fasane, Waschbären und Co. Ganzjährig von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Infos unter Telefon (09655) 204.GrafenwöhrKultur- und Militärmuseum Grafenwöhr: Kultur- und Militärmuseum, Martin-Posser-Straße 14; Donnerstag, 22. März, 14 bis 17 Uhr. Geschichte des Truppenübungsplatzes von 1910 bis heute. Königreich Bayern, Erster und Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit, heute. original Willys Jeep, Frontchristbäumchen, Modell von Hitlers "Wunderwaffe Dora", Elvis Presley . Infos unter (09641) 85 01 oder www.museum-grafenwoehr.de. IrchenriethTierpark Gleitsbachtal: Tierpark Gleitsbachtal, Im Kreuth 1; Kängurus, Alpaka, Emu, Zwergziegen und Co. auf über drei Hektar. Ganzjährig von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Mit Spielplatz und Gaststätte. Eintritt: 3 Euro in Münzen. Infos: (0171) 81 81 857 oder auf www.tierpark-irchenrieth.de. FührungenFalkenbergBurg Falkenberg: Burg Falkenberg, Burg 1; Sonntag, 25. März. Burgführungen mit Besuch des Museums jeweils am Sonntag um 14 und 15.30 Uhr. Spenden erwünscht. Außerhalb dieser Öffnungszeiten können auch individuelle Führungen von Gruppen ab zehn Personen vereinbart werden: (09637) 9 29 94 50.LesungenFalkenbergThomas Bäumler liest aus "Liebe, Tod und Zoigl": Burg Falkenberg, Burg 1; Freitag, 23. März, 20 Uhr. Brutale Morde erschüttern das malerische Falkenberg im Oberpfälzer Wald. Der Weidener Hauptkommissar Lederer ermittelt.SchwandorfUnheimliche Oberpfalz: Spitalkirche, Spitalgarten 1; Donnerstag, 22. März, 20 Uhr. Lesung - Film - Musik mit Gabriele Kiesl, Hubertus Hinse und Philippe Matic Arnauld des Lions.Vilseck"Herr Nachbar, ich bin ein ruhiger Bürger. Heut aber heißt's: jetzt oder nie": Rathaussaal, Donnerstag, 22. März, 19.30 Uhr. Bernhard Setzwein liest aus Josef Ruederers Lola-Montez-Roman "Das Erwachen".WeidenHorst Eckert: Buchhandlung Stangl & Taubald, Wörthstraße 14; Mittwoch, 28. März, 20 Uhr. Der gebürtige Weidener stellt seinen neuen Thriller "Der Preis des Todes" vor.VorträgeTirschenreuthAstronomietag 2018: Gerhard-Franz-Volkssternwarte, An der Sternwarte; Samstag, 24. März, 15 bis 23 Uhr. Vorträge und Beobachtung am Teleskop.UrsensollenTag der Astronomie: Atrium der Mittelschule, Schulgasse; Samstag, 24. März, 19.30 bis 22 Uhr. Passend zum diesjährigen Motto "Das geheime Leben der Sterne" hält Prof. Dr. Matthias Mändl einen Vortrag. Sternführung durch den Nachthimmel . Eintritt frei.WaldthurnWie Großmutter kurierte: Gursnstüberl (Lennesrieth), Montag, 26. März, 19.30 Uhr. Bewährte Hausmittel und Heilpflanzen gegen Alltagsbeschwerden und zur Vorbeugung. Referentin: Kräuterexpertin Markusine Guthjahr.Blues/Jazz/RockAmbergJed Thomas & Band: Irish Pub O'Brian, Ziegelgasse 19; Samstag, 24. März, 20 bis 23 Uhr. Bluesrocklegende.EtzenrichtJazz-Frühschoppen mit den "Sax Brothers": Albert-Weidner-Haus (für Events!), Sonntag, 25. März, 10.30 Uhr. Jazz, aber auch populäre Melodien von den Beatles, Stevie Wonder oder Henry Mancini. Eintritt: 5 Euro.Luhe-WildenauJed Thomas: "349er-House of Rock/Bar & Musik", Marktplatz; Freitag, 23. März, 19 Uhr. Blues-Rock aus England. Delta-Style, Slide-Guitar und Electric Blues. Eintritt: 12 Euro.WeidenHülya Kandemir: Buchhandlung Stangl & Taubald, Wörthstraße 14; Donnerstag, 22. März, 20 Uhr. Sängerin und Liedermacherin. Eintritt frei, Spenden erbeten.Tina Elton und Soulful Blues: "Parapluie", Hinter der Bahn 9b; Freitag, 23. März, 20 Uhr. Bluesrock- und Soulband. Eintritt frei.Finbar & Friends: Milchbar, Postgasse 3; Freitag, 23. März, 20.30 Uhr. Singer-/Songwriter-Folk. Eintritt frei.Wernberg-KöblitzKlassiker und Standards aus Swing und Latin mit dem Juri-Smirnov-Trio: Kaffee-Rösterei Leo Bäumler, Kirchgasse 5; Samstag, 24. März, 19 Uhr. Standards aus Swing und Latin.Klassische KonzerteSpeinshartBavarian Brass: Klosterkirche, Klosterhof 2; Ostermontag, 2. April, 16 Uhr. Osterfreude mit Orgel, Pauken, Trompeten und Marimbaphon.Volksmusik & FolkMoosbachHutzaabend: Schloss Burgtreswitz, Schlosshof 1; Samstag, 24. März, 20 Uhr. Mit "D'Hogga", Andreas Hofmeister, Tröbes und Felix Ach, "Duo Pflaum" und Thomas Wunder auf der Steirischen. Eintritt frei.NachtschwärmerMitterteichLet's groove: The Living Gallery, Bachstraße 11; Freitag, 23. März. Frei tanzen. Jeden vierten Freitag im Monat ab 20 Uhr.Kabarett/ComedyNabburgGötz Frittran: Schmidt-Haus, Oberer Markt 4; Samstag, 24. März, 20.30 Uhr. Programm: "Götzseidank". Karten unter (09433) 95 98.MusicalGrafenwöhrMusical "La Scuola": Jugendheim, Freitag, 23. März, Samstag, 24. März, jeweils 19 Uhr sowie Sonntag, 25. März, 15 Uhr. Tanz und Gesang mit Jugendchor "Sin falta".Neustadt/WNElternabend - Das Musical: Stadthalle, Am Hofgarten; Freitag, 23. März, 20 Uhr. LTO. Musikalische Komödie. Auch am Samstag, 24. März, 20 Uhr.SchauspielAmberg"Shadows in Motion" mit der Jon-Lehrer-Dance-Company: Stadttheater, Schrannenplatz 8; Freitag, 23. März, 19.30 Uhr. Getanzte Geschichten aus Licht und Schatten. Modern Dance. Weitere Informationen unter www.stadttheater-amberg.de.