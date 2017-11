Seit Samstag ist Auerbach wieder fest in Narrenhand, die Nachfolger von Janina und Kevin für die närrische Regentschaft während der fünften Jahreszeit stehen in den Startlöchern. Carina I. und Manuel I., auch im bürgerlichen Leben ein Paar, werden das Narrenschiff durch die 52. Session schaukeln.

Ich hab den Tag herbeigesehnt, ist es doch mein Urlaubsbeginn. Bürgermeister Joachim Neuß

Pünktlich ab 11.11 Uhr hatte Präsident Daniel Schuster mit Elferrat und Garden im Rathaus am Unteren Markt das Sagen. Auf dem Verhandlungsweg konnte auch das Stadtoberhaupt zur Schlüsselübergabe bewegt werden. Schließlich gestand der entmachtete Bürgermeister ein: "Ich hab den Tag herbei gesehnt, ist es doch mein Urlaubsbeginn."Verlassen von seiner "Spürnase", musste der FG-Präsident sein Pech bei der Suche nach einem Prinzenpaar einräumen. Ein Tänzer mit Löwenmähne, der plötzlich beim Disney-Schautanz der Gardemädchen auftauchte, kam da gerade recht, um als Prinz in die Bresche zu springen. Schnell fand sich unter den Tänzerinnen auch noch eine Prinzessin. Carina Müller (27) stammt wie die noch amtierende Lieblichkeit Janina I. aus einem Zimmereibetrieb. Allerdings diesmal aus dem im Ortsteil Michelfeld angesiedelten Unternehmen Zinner. "Wir von der FG dachten uns, nehmen wir uns doch mal eine Michelfelderin als Prinzessin, damit unsere Michelfelder Faschingsfreunde auch einen Grund zum Fasching feiern haben", erklärte der FG-Präsident und gab sich überzeugt: "Die beiden machen des schon."Gleich vier Kandidatinnen warben nach dem Motto "Bauer sucht Frau" um die Gunst des Kinderprinzen Jakob I., der zunächst damit beschäftigt war, Kakao aus fair gehandelter Milch unter das närrische Publikum zu bringen. Jugendsitzungspräsidentin Eva Schübel lüftete schließlich das Geheimnis und präsentierte als neues Kinderprinzenpaar Jakob Albersdörfer (aus Welluck) und Franziska Schübel. Beide sind 12 Jahre und besuchen die Mittelschule."Er ist ihr Wunschprinz", verriet Eva, die große Schwester, die vor drei Jahren das Amt der Jugendsitzungspräsidentin übernahm. Sie und Franziska sind damit in die Fußstapfen von Oma Eleonore getreten, die über Jahrzehnte der FG maßgeblich mit zum Erfolg verhalf.Seit dem abgeschlossenen Studium der Betriebswirtschaft arbeitet Carina I. als Controllerin in Bindlach, in ihrer Freizeit unternimmt sie gerne Bergwanderungen mit ihrem Mann, geht ebenso gerne Tanzen, reist und steht gemeinsam mit ihm an den Kochtöpfen. Manuel I. (28) hat nach seiner Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker seinen Meister gebaut und ist in einem Pumpenbetrieb im benachbarten Pegnitz als Sachbearbeiter im Qualitätsmanagement beschäftigt. Tauchen, wandern und reisen mit Gattin Carina sind die Highlights zum Abschalten. Bühnenerfahrung bringt er als ehemaliger Tänzer im Männerballett mit.