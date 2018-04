Troschenreuth. Zum achten Mal stellt der Verein "Unser Troschenreuth" ein Kneipenfestival auf die Beine. Fünf Bands sind für Samstag, 28. April, gebucht.

Locations und Bands

Sportheim FC Troschenreuth: Wulli & Sonja ; Feuerwehrhaus Troschenreuth: Continental Breakfast ; Gasthaus Zum Roten Ochsen: Bursting Pipes ; Gasthaus Schwarzes Roß: Kiwi und die Seuchenvögel ; Schützenheim Troschenreuth: Horsehead .Beginn des Kneipenfestivals ist um 20.30 Uhr. Zwischen den einzelnen Locations pendelt wieder ein kostenloser Shuttlebus zwischen 20.30 Uhr und 1 Uhr. Aus Pegnitz rollt ein Partybus an. Seine Haltestellen sind am Loheplatz (20 Uhr), Auto Holme (20.02 Uhr), Wiesweiher (20.05 Uhr), Ponfick-Parkplatz (20.10 Uhr), Berufsschule (20.15 Uhr), Hainbronn (20.20 Uhr), Lobensteig (20.25 Uhr), Neuhof (20.30 Uhr). Die Rückfahrt beginnt ab 2 Uhr an der Bushaltestelle Thurndorfer Straße.Karten für das Kneipenfestival gibt es jetzt für sieben Euro im Vorverkauf bei Optik Stöckmann in Pegnitz und im Gasthaus Zum Roten Ochsen in Troschenreuth. An der Abendkasse werden die Tickets dann acht Euro kosten.___Weitere Informationen: