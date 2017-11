Der ökumenischen Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Ehrenmal der Kriegsopfer auf dem Friedhof gingen Gottesdienste in den beiden Kirchen voraus. Der Zug mit Bürgermeister sowie Stadt- und Pfarrgemeinderäten, mit der Soldatenkameradschaft, der Feuerwehr, dem Roten Kreuz und dem Trachtenverein mit ihren Fahnenabordnungen zum Friedhof gestaltete die Bergknappenkapelle mit Trauermärschen. Die Wegstrecke führte von der katholischen Pfarrkirche durch die Bahnhofstraße zur evangelischen Christuskirche und von dort zum Ehrenmal am Friedhof. Ein Lied des Männerchors des MGV 1884 Auerbach unter Leitung von Markus Weber eröffnete den Festakt. Dekan Markus Flasinski betete mit allen die "Friedenslitanei von Coventry". Schon bei der Festansprache in der Kirche hatte er an die "Operation Mondscheinsonate" in der Nacht vom 14. November 1940 erinnert, in der die deutsche Luftwaffe auch zahlreiche zivile Ziele in der britischen Stadt Coventry zerstörte. Die damals völlig zerstörte St. Michaels-Kathedrale wurde nach dem Krieg ein Symbol der Aussöhnung.

Pfarrer Moritz von Niedner trug das Gedicht "Immer" von Nelly Sachs vor, das mit dem Vers endet: "Immer dort, wo Kinder sterben, werden Stein und Stern und so viele Träume heimatlos". Bürgermeister Joachim Neuss erinnerte nicht nur an die Opfer von Krieg und Gewalt der beiden Weltkriege. Er prangerte neben dem Größenwahnsinn, der sich Monumente setzen wollte, auch die Anmaßung der derzeitigen Terrorgruppen an, deren Opfer kaum noch zu beziffern seien."Freiheit und Sehnsucht nach Frieden lassen sich nicht auf Dauer unterdrücken", gab er sich überzeugt und äußerte den Wunsch, dass das Ablehnen Andersdenkender und die Ichbezogenheit überwunden, die Trauer der Opfer und Hinterbliebenen geteilt und aus einem Volkstrauertag ein "Volksfriedenstag" werde.