Es hat eine lange Tradition und begeistert jedes Jahr aufs Neue: das Weihnachtskonzert der Knabenkapelle. Jugendblasorchester und großes Orchester werden im vollen Kolpingsaal erst nach mehreren Zugaben entlassen.

Viele Ehrungen Eingebunden in den festlichen Rahmen waren eine Reihe von Ehrungen und Auszeichnungen, die Vorsitzender Elmar Hamerla und der Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes, Werner Stein, vornahmen. Dabei wurden auch Rekorde bei den Einsätzen mit Urkunde und Gutschein gewürdigt. Erstmals konnten Thomas Riedhammer mit 610 und Johannes Trenz sogar mit 645 Auftritten die Schallmauer von 600 durchbrechen. Auf 500 Einsätze brachte es Patrick Manske, der allerdings durch Wohnortwechsel als aktiver Musiker ausscheidet. Für 400 Einsätze konnten Jürgen Müller und Matthias Neubauer Urkunde und Präsent entgegennehmen. An Jane Lorenz, Nico Renner, Sandra Schwemmer und Marius Uber ging die Nadel der Knabenkapelle in Gold für 200 Einsätze, für 100 Einsätze die Nadel in Silber an Katrin Blaha, Corinna König, Almut Schmidt, Lea Sporer, Christina Wagner, Maximilian Winter und Sebastian Winter.



Alle Auftritt-Einsätze (47) von Corinna König wurden mit einem Auerbach-Gutschein belohnt, ebenso der Probenfleiß von Corinna König und Lea Sporer, die bei keiner Musikprobe fehlten. Für ihr erfolgreiches Abschneiden bei der D2-Prüfung wurden ausgezeichnet Felix Löckler (Es-Alt Saxofon), Selina Meisel (Querflöte), Moritz Merkl (Schlagzeug), Meike Polster (Querflöte) und Hannes Zimmermann, die D3-Prüfung schaffte bravourös Maximilian Winter mit der Trompete.



Über die Nadel des Nordbayerischen Musikbundes für fünf Jahre Zugehörigkeit konnten sich Katrin Blaha, Oliver Diertl, Corinna König, Niklas Raschke, Lea Sporer, Maximilian Winter und Sebastian Winter freuen. Die Ehrennadel in Bronze des Nordbayerischen Musikbundes (zehn Jahre) ging an Conni Friedl, Joshua Lappat und Sandra Schwemmer, die Ehrennadel in Silber (20 Jahre) an Patrick Manske. Für zehn Jahre Mitarbeit im Vorstand (Zeugwart und Elternbeirat) verlieh der Nordbayerische Musikbund die Ehrennadel in Bronze mit Urkunde an Harald Paulus, für 20 Jahre (Heimwart und Elternbeirat) die Ehrennadel in Gold an Andreas Müller. Zugleich mit der Ehrennadel in Gold des Nordbayerischen Musikbundes wurde Günther Cermak die Verdienstnadel mit Urkunde des Bayerischen Blasmusikverbandes für sein Engagement über 30 Jahre (zwei Jahre Elternbeirat und 28 Jahre als 2. Vorsitzender) verliehen. Zur Knabenkapelle stieß Cermak 1987 durch Tochter Anja, die sich für Klarinette entschieden hatte.



Mit unermüdlichem Einsatz brachte er sich beim Ausbau des Vereinsheimes im Dachgeschoss des Feuerwehrgerätehauses ein. Die Unterstützung, die er bei seinem Amtsantritt als Vorsitzender und in den folgenden Jahren durch Günther Cermak erfuhr, wusste auch Elmar Hamerla zu schätzen. Er dankte mit einer Ausgabe des Jubiläumsbuches der Stadt anlässlich der 750- Jahr-Feier und einem Gutschein. (cs)

Die bei den Proben über Wochen und Monate geflossenen Schweißtropfen von Ludwig Riedhammer waren auf fruchtbaren Boden gefallen. Unter seiner Stabführung präsentierten die beiden Klangkörper lupenreinen Sound bei der Einstimmung auf die bevorstehenden festlichen Tage.Man hatte den Eindruck, selbst Weihnachtsmuffeln ging der musikalische Höhepunkt mit einer Mischung aus überliefertem Liedgut und modernen Klängen unter die Haut. Dass die Musiker nicht nur ihre Instrumente beherrschen, sondern auch noch mit ihrer Stimme brillieren, stellte Larissa Trautner als Solosängerin unter Beweis. Viel Beifall konnte auch Elmar Hamerla für seine gelungene Moderation einfahren. Er führte mit Weihnachtsgeschichten und Versen, teilweise in Mundart (für auswärtige Gäste auch in hochdeutscher Umgangssprache übersetzt) von Musikstück zu Musikstück. Ob im heimischen Umfeld, in Köln, Tannenlohe, Weißenstadt oder gar in Spanien, den Jugendvertretern war nichts an Vorgängen und Pannen ihrer Mitspieler entgangen, die sie in ihrem Rückblick aufgriffen und damit oft Anlass zum Schmunzeln gaben.Alle Jahre wieder lockt das Weihnachtskonzert nicht nur Eltern und Mitglieder an, Vorsitzender Elmar Hamerla begrüßte auch wieder zahlreiche Ehrengäste. Unter anderem den als weitest angereisten Freund der Knabenkapelle, Janusz Marszalek, dem Mitinitiator des Kinderdorfes im polnischen Rajsko. Mit einer Gruppe von 21 Personen war auch der Kerbverein aus Auerbach an der Bergstraße vertreten.Von einem der kulturellen Höhepunkte im Jahr sprach 3. Bürgermeister Norbert Gradl, wenn die Knabenkapelle zu ihrem Konzert einlädt. Endlich dann komme weihnachtliche Stimmung auf und die Zeit um besinnliche Gedanken zu fassen. Mit den Grüßen überbrachte Gradl auch den Dank der Stadt. Zum letzten Mal mit dem Mandat des Landtagsabgeordneten brachte Reinhold Strobl seine Anerkennung zum Ausdruck. "Es ist immer ein Hochgenuss für uns, ein solch tolles Konzert zu erleben." Lob für die Musiker kam auch vom Kreisvorsitzenden des Nordbayerischen Musikbundes, Werner Stein, der die Grüße des Präsidenten überbrachte.