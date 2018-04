Singen verbindet - dieses Motto hat die Sängergruppe Pegnitzstrand für ihr Gruppenkonzert im Foyer der Helmut-Ott-Halle gewählt. Fünf der acht Mitgliedschöre geben sich dazu ein Stelldichein und demonstrieren eindrucksvoll die Leidenschaft für ihr gemeinsames Hobby.

Mit dem unter Leitung von Gruppenchorleiter Herbert Grembler von allen mitwirkenden Männerchören gemeinsam vorgetragenen "Willkommen hier und heute" wurde der Abend stimmgewaltig eröffnet. Auch Hans Steger, Vorsitzender des gastgebenden MGV 1884 Auerbach, hieß Mitwirkende und Gäste willkommen und freute sich, dass trotz der zahlreichen zeitgleich stattfindenden Veranstaltungen das Foyer sehr gut gefüllt war. Unter den Besuchern war auch der Vorsitzende des Sängerkreises Hersbruck, Heinrich Bodendörfer, der sich von der Idee des gemeinsamen Singens ebenso begeistert zeigte wie vom ansprechenden Ambiente des frühlingshaft geschmückten Veranstaltungsortes.Den Reigen der Einzelvorstellungen eröffnete der Männergesangverein Plech unter Leitung von Andreas Bojer, der mit seiner engagierten Truppe klassische Literatur für Männerchor, darunter das bekannte "Ave Maria der Berge" zum Besten gab.Aus Engelmannsreuth angereist war der dortige Gesangverein mit drei Formationen - Männer- und Frauen- sowie gemischter Chor. Leiterin Iris Meier hatte einen bunten Querschnitt zusammengestellt mit deutschen Schlagern und Filmklassikern, die den Zuhörern erfrischend und mitreißend vorgetragen wurden.Der Männerchor aus Obertrubach, der unter der Leitung von Herbert Grembler unter anderem eine vielfältige Zusammenstellung bekannter Volkslieder vortrug, begeisterte die Anwesenden mit einer den Saal erfüllenden Brillanz im Vortrag. Besonders gefielen die sehr gut disponierten und im Laienchorbereich ansonsten dünn gesäten ersten Tenöre.Nach einer Pause, in der das Team der rührigen Hallen- und Badbaugesellschaft um Franz Steubl alle Hände voll zu tun hatte, die Versorgung mit Getränken und Brotzeiten sicherzustellen, betraten die Aktiven des Männerchores aus Pegnitz die Bühne. Sie boten unter der Leitung von Iris Klinke eine mit Bedacht ausgewählte Mischung bekannter und eingängiger Lieder, die interpretationssicher und mit großer Begeisterung vorgetragen wurden. Abschließend stellte der gemischte Chor des MGV 1884 Auerbach unter Leitung von Markus Weber - und am Klavier begleitet von Karl Maier - seine hohe Qualität unter Beweis. Er bot einen repräsentativen Querschnitt durch das Repertoire an, das sich von romantischen Klassikern z.B. von Max Reger über Volkslieder in altem und neuem Gewand bis zu beliebten Klassikern wie "Barbara Ann" erstreckt. Besonders das letztgenannte Stück rief einen wahren Begeisterungssturm hervor.