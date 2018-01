John G. Wendler stellt im Gasthaus Zum Löwen in Krottensee aus

Krottensee. "Kunst auf'm Land" heißt eine Ausstellungsreihe im Saal des Gasthauses Zum Löwen im Neuhauser Ortsteil Krottensee. Dort bietet der Künstler Frithjof Schaebs befreundeten Kollegen die Möglichkeit, ihre Werke abseits tradierter Ausstellungsorte einem anderen Klientel zu präsentieren. Noch bis Sonntag, 28. Januar, zeigt derzeit John G. Wendler unter dem Thema "Auf Reisen" Fotografien aus Kanada, Namibia und Indien.

Wendler ist Mitglied der Sulzbach-Rosenberger Künstlervereinigung Gruppe 81. Ursprünglich drückte er sich in Aquarell- und Ölbildern aus; eine Technik, der er sich auch heute noch gleichrangig neben der Fotografie bedient.So unterschiedlich die Länder, so unterschiedlich sind auch die Motive der Bilder. In Kanada steht Architektur im Vordergrund. Die indischen Impressionen zeigen einzelne Menschen des zweitgrößten Volkes der Erde. Von beeindruckender Schönheit und dichter Aussagekraft sind die Wüstenbilder aus Namibia.