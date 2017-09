"Ja, ich will!" heißt das neueste Programm der Oberpfälzer Kabarettistin Lizzy Aumeier. Sie präsentiert es bei Maffei-Spezial am Samstag, 16. September, um 20 Uhr in der geheizten Kulturhalle des Bergbaumuseums Maffeischächte. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf bei Schreibwaren Kleefeldt (Birgit Heinl) 23 Euro (zuzüglich Vorverkaufs-Gebühr), an der Abendkasse 26 Euro.

"Lizzy Aumeiers bizarre Gedankenwelt entführt die Besucher auf eine witzige und turbulente Reise, von der ersten Verliebtheit bis hin zum Witwentum. Musikalisch abgerundet wird der vergnügliche Abend von der virtuosen Svetlana Klimova an der Violine und am Klavier sowie Lizzy Aumeier am Kontrabass", heißt es in einer Pressemitteilung.___Weitere Informationen: