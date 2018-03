Bis die Ölbilder und Grafiken von Rudolf Lodes an ihrem neuen Platz hängen, bleibt einige Arbeit zu leisten. Das Interesse an dem Museum, das sich dem in Auerbach geborenen Künstler und Arzt widmet, ist durchaus noch ausbaufähig.

Nach fast sechs Jahren in der Alten Münze im Schlosshof lief Ende Januar der Mietvertrag aus. Stadt und Förderverein schauten sich nach einer Alternative um und fanden sie im Erdgeschoss des Schenklschulhauses in der ehemaligen Milchhalle. Die Lage am Marktplatz ist durchaus günstig. Dazu lagert im zweiten Stock des Anwesens der Spitalstiftung griffbereit das Archiv des Museums mit dem Rest an Gemälden und vielen Grafiken.Knapp 2000 Besucher haben es bisher besichtigt, darunter 552 aus Schulklassen und anderen Gruppen, teils von auswärts. "Eine verhältnismäßig kleine Menge, gemessen an der Einwohnerzahl unserer Gemeinde", bedauert Kurator Josef Schaller als verantwortlicher Leiter. Zeitungsberichte, Kalender mit Lodes-Motiven, Kunstkarten, Ausstellungen von auswärtigen Künstlern und wechselnde Exponate hätten das Interesse nicht wesentlich gesteigert. So ließen sich die Kosten für Unterhalt und Miete auf Dauer nicht rechtfertigen.Die Öffnungszeiten werden wohl nicht mehr im bisherigen Umfang möglich sein. Markttage böten sich aus Schallers Sicht an. Natürlich werde es Besichtigungen für Interessierte nach vorheriger Anmeldung bei der Stadt weiter geben; regelmäßige Öffnung an allen Sonntagen mit Aufsichtspersonal aber nicht mehr.Nach der zusätzlichen Elektroinstallation und einigen Malerarbeiten wird der städtische Bauhof Stellwände als Raumteiler einziehen, um auf den 60 Quadratmetern mehr Ausstellungsflächen zu schaffen. Gedacht ist an gut 100 Ölbilder aus verschiedenen Themenkreisen. Einen Schwerpunkt sollen gesellschafts- und zeitkritische Motive bilden. Im Wechsel werden auch Grafiken von Rudolf Lodes gezeigt, wobei es sich in erster Linie um Holzschnitte und Radierungen handelt. Zusätzlich bereichert wird die Sammlung durch kubistische und abstrakte Motive.