Wenn der Heilige Abend und der 4. Advent zusammenfallen, weihnachtet es beim Männergesangverein (MGV) 1884 Auerbach etwas später. Dann feiert er bei der Feuerwerksmusik den Jahreswechsel gleich mit.

Mehrere musikalische Gruppierungen folgten am Samstagabend der Einladung des MGV zum gemeinsamen Singen und Musizieren in der Pfarrkirche. Rund 90 Akteure brachten ihre Stimmen und Instrumente ein. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Eugen Eckert und MGV-Vorsitzender Hans Steger baten das Publikum um Spenden zugunsten des Vereins "Hilfe für Anja", der Knochenmarks-Typisierungen finanziert, um Leukämiepatienten im Kampf gegen die Krankheit zu helfen.Das Bläser-Quintett Veltuna Brass eröffnete mit einem Canon von Pachelbel und griff danach zu Staneks zeitgenössischem Arrangement von "Adeste fideles". Es gibt die Gesangsstimme des beliebten Weihnachtsliedes nicht nur durch die einzelnen Bläser weiter, sondern versieht auch die Melodie mit Variationen.Die beiden MGV-Chöre, Männerchor und gemischter Chor sowie der evangelische Kirchenchor erfreuten die Zuhörer mit großteils weniger bekannter Gesangsliteratur. Außerdem wirkte auch der Chor der Schulschwestern mit. Zwischen den Auftritten rezitierte der frühere Schauspieler und Regisseur Hans Walter Bottenbruch Gedichte von Kinkel, Theodor Storm, Josef von Eichendorff, Hoffmann von Fallersleben wie auch Ringelnatz.Kurzweilig vergingen so zwei Stunden wie im Flug. Sie boten mit einer bis in die Emporen gefüllten Auerbacher Pfarrkirche ein breites Forum für einen öffentlichen Auftritt von Anja Kasseckert als Solosopran in einzelnen Liedern des gemischten MGV-Chores, Katharina Kohl am Akkordeon, für Gesangslehrerin Chatherine Winter und Richard von Niedner am Klavier und Fabian Gottschalk an der Orgel. Als Zugabe gab es kurz vor dem Jahreswechsel die Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel.