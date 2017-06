Die Hits der legendären schwedischen Kultband Abba kennt jeder. Mit Songs wie Waterloo, Dancing Queen oder SOS eroberten Agnetha, Anni-Frid, Benny und Björn weltweit die Charts. Bei den Maffeispielen am Samstag, 8. Juli, werden die 70er-Jahre und die Lieder von damals wieder lebendig.

Als Vorgruppe spielt Continental Breakfast. Der Abend im alten Bergbaumuseum endet mit einem großen Feuerwerk.Als sich die Gruppe Abba im Jahr 1982 auflöste, ließen die sympathischen Schweden weltweit Millionen von Fans zurück. Ein Jahrzehnt später hat es sich die Revival-Band Abba 99 zur Aufgabe gemacht, die unvergessenen 70er-Jahre und die wunderbaren zeitlosen Hits wieder live auf die Bühne und unter die Leute zu bringen, heißt es in einer Presse-Info.Doch nicht nur die Songs von damals sind auf der Maffei-Freilichtbühne zu hören. Auch Plateauschuhe, Schlaghosen und Glitzerklamotten leben wieder auf. Abba 99 vermitteln mit ihrer überzeugenden Bühnenshow und den Original-Outfits die Unbekümmertheit und die Lebensfreude der damaligen Zeit.Mit musikalischer Perfektion und mitreißender Energie spielt das Quartett alle Songs live. Das Publikum lässt sich von dieser Begeisterung mitreißen - sofort springt der Funke über. Mitmachen, mitsingen und mittanzen sind angesagt, heißt es in der Mitteilung weiter. Seit 1992 stehen Abba 99 auf der Bühne - bei Open Airs, Stadtfesten, Kulturveranstaltungen im In- und Ausland. Sie überzeugten auf großen Konzerten, absolvierten hochkarätige Gala-Auftritte und waren zu Gast in vielen TV-Sendungen wie Gottschalk oder Goldene Schlagerparade. Jetzt kommt die Gruppe nach Auerbach.Der musikalische Abend auf Maffei startet mit der Band Continental Breakfast und endet mit einem Ffeuerwerk. Pop, Rock, Soul, Blues und Jazz in ausgefallenen Akustikversionen sind die immer wieder gerne gehörte Musik der Formation. Sie besteht aus dem Nürnberger Sänger Thomas Behringer, dem Profi-Gitarristen Manfred Holub, der aus Ravensburg anreist, und der Sängerin Kerstin Vogel aus Oberfranken. Für die Maffeispiele wurde Bassist Thomas Hempel als Gastmusiker verpflichtet.Continental Breakfast wurde im Juli 1999 ins Leben gerufen und haben bis heute rund 750 Auftritte in ganz Deutschland und teilweise im Ausland gespielt. Nach 18 Jahren Bühne zeigt sich die Band routiniert und besticht durch charismatische Solostimmen und durch Gitarrenvirtuosität. Ergänzt werden diese Elemente durch vielfältige Perkussion, einfallsreiche Akustik-Arrangements der dargebotenen Coversongs und mehrstimmigem Gesang. Nachgespielt werden vor allem Songs aus den 80er-Jahren.Der musikalische Abend auf Maffei beginnt am Samstag, 8. Juli, um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Continental Breakfast macht den Anfang und gibt um 22 Uhr die Bühne frei für die Abba-Revival-Band. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 19 Euro plus Gebühr; an der Abendkasse 22 Euro. Karten gibt es bei Schreibwaren Kleefeldt in Auerbach.