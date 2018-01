Jerusalem als Schauplatz einer Tragödie von nie enden wollender Aktualität bekamen die Realschüler in Auerbach auf besondere Weise vor Augen geführt. Das Forum-Theater Wien führte für sie Lessings berühmtes Drama "Nathan der Weise" auf.

Dass die Schüler der 8. bis 10. Klassen eineinhalb Stunden lang einem vor 240 Jahren geschriebenen Theaterstück in Versform aufmerksam zuhörten, lag ohne Zweifel an der geschickten Inszenierung und der respektablen Leistung der vier Schauspieler wie auch an der Aktualität der Thematik. Nur zwei große Stadtansichten von Jerusalem - eine mittelalterliche und eine moderne - bilden die Kulisse auf der Bühne. Dem Publikum bleibt nichts anderes übrig, als sich auf die Dialoge der handelnden Personen zu konzentrieren. Und die machen deutlich, dass die großen Weltreligionen - Judentum, Christentum, Islam - miteinander verwandt sind und sich im Handeln ihrer Mitglieder verwirklichen müssen - zum Beispiel in "Sanftmut", "herzlicher Verträglichkeit" und "Wohltun".