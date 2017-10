"Singen macht glücklich!" Diesen Eindruck vermittelten die Zuhörer und Zuschauer - meist ältere Jahrgänge - beim Volksmusikabend. Organisiert hatten diesen die Floriansänger mit ihrem Vorsitzenden Hans Thiem, der sich bei der Begrüßung über die rege Teilnahme an diesem Ereignis freute.

Michelfeld. "Musik und Lieder ließen nicht nur vergangene Zeiten wieder aufleben, sondern erinnerten auch daran, dass früher in den Familien und der Gemeinschaft viel gesungen wurde."Singen macht glücklich!" Diesen Eindruck vermittelten die Zuhörer und Zuschauer, meist ältere Jahrgänge, beim Volksmusikabend, organisiert von den Floriansängern mit ihrem Vorsitzenden Hans Thiem, der sich über die rege Teilnahme an diesem musikalischen Abend freute. Die fränkischen Wirtshausmusikanten aus Bindlach und Umgebung, unter Leitung von Dieter Lindner, überraschten mit einem reichhaltigen Liederschatz, mit dem sie die Zuhörer und Mitsänger begeisterten. Viel Lob ernteten auch ihre Vorträge mit musikalischen Kostproben auf verschiedenen Instrumenten.Die Stauber-Moila aus Atzmannsricht, Michaela (19) und Theresa (17) Jahre, wurden bei ihren lustigen Liedern von Rita Butz auf der Zither begleitet. Sepp Kempf aus Eschenbach hat viele Gstanzln auf Lager. Einen ganzen Abend könnte er damit ausfüllen. Einige davon gab es wieder als Kostprobe an diesem Abend. Seit vielen Jahren ist er schon Musikant beim Wirtshaussingen in Michelfeld.Mit einigen Mundartliedern traten die heimischen Floriansänger vors Publikum und das Michelfelder Heimatlied, erdichtet von Hans Thiem, bildete den Abschluss dieses Abends.