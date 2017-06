Das Leben und musikalische Schaffen von Franz Schubert, einem großen Komponisten der Romantik, rückte der Männergesangverein (MGV) 1884 Auerbach in den Mittelpunkt seiner Sommerserenade.

Dem am 31. Januar 1797 in Wien geborenen und dort am 19. November 1828 im Alter von nur 31 Jahren verstorbenen Franz Peter Schubert war im Foyer der Helmut-Ott-Halle der erste Teil des Abends gewidmet. Seinen Anfang nahm er aber mit Paul Gerhardts "Geh aus, mein Herz", das der gemischte Chor des MGV frisch und schwungvoll in einem zeitgenössischen Satz anstimmte.Markus Weber dirigierte das 27-köpfige Ensemble. Es erreichte mit zwölf Sopran- und zehn Altstimmen bei den Frauen sowie sieben Tenören und acht Bässen bei den Männern ein beachtliches Klangvolumen. Agathe Schriml begleitete am Klavier.MGV-Vorsitzender Hans Steger war sichtlich erfreut über den breiten Zuspruch durch die Gäste. Bürgermeister Joachim Neuß hieß vor allem den Shanty-Chor Die Hornblowers aus Tarp in Schleswig-Holstein willkommen. Er begrüßte den Umzug des MGV mit seinen Konzerten vom Rudersaal in das Foyer der Helmut-Ott-Halle, denn hier sei ein größeres Publikum möglich.Den Reigen von fünf Liedern Franz Schuberts garnierte MGV-Ehrenvorsitzenden Rudolf Weber als Moderator des Abends mit Einblicken in das Leben des Komponisten. Schon bis zu seinem 19. Lebensjahr schrieb er fünf Sinfonien, vier Messen, sechs Opern und etwa 270 Lieder. Bis zu seinem frühen Tod mit nur 31 Jahren schuf er ein Gesamtwerk, das dem aktuellen Verzeichnis nach rund 1000 Stücke umfasst.Zunächst unterhielt der gemischte Chor mit "Wanderers Nachtlied" und "Die Nacht". Der Männerchor ließ "Der Lindenbaum" folgen, und die Sopran-Solistin Sandra Weber sang von der "Ungeduld". Mit "Zögernd leise" entließen der gemischte Chor und Weber als Interpretin der Solostimme die begeisterten Zuhörer in die Pause.An die Waterkant führten die schleswig-holsteinischen Hornblowers. Ob als Marinesoldaten des Fliegergeschwaders II oder, wie der Solosänger Ralph Möller, als Koch auf einem Schiff der christlichen Seefahrt: Zur See gefahren sind sie alle. Bei Liedern von Mädchen, Matrosen und Meer dachten viele Besucher an das Auerbacher Patenboot des Bundesmarine. "Chef" Peter Nommensen definierte Shanties als Lieder, die gesungen wurden, damit die schwere Arbeit auf dem Schiff mehr Spaß macht.Der Männerchor setzte den Abend mit dem Bergmannslied "Glück auf, der Steiger kommt" in einer rhythmisch veränderten Form fort. Eine heitere Note brachte der gemischte Chor mit einem Volkslied aus der Oberpfalz, von Chorleiter Markus Weber selbst bearbeitet, sowie zwei Chorjodlern von Lorenz Maierhofer ein. "Thank you for the music" und das Abendlied nach dem Gedicht von Hoffman von Fallersleben rundeten das Programm ab.