Sternsinger-Aussendung der Pfarrgemeinde Michelfeld am Dreikönigstag in der Asamkirche

Michelfeld. Den Aussendungsgottesdienst für die Sternsinger in der Pfarrgemeinde Michelfeld zelebrierte Bischöflich-Geistlicher Rat Georg Braun am Dreikönigstag in der Asamkirche. Zum Beginn der heiligen Messe zogen die vier Sternsingergruppen, gebildet aus den Sängerinnen und Sängern des Kinder- und Jugendchores der Pfarrgemeinde, in ihren bunten Gewändern vom Hauptportal der Asamkirche her kommend in das Gotteshaus ein.

Sie nahmen im Altarraum Aufstellung und gestalteten als Chor den Gottesdienst mit Gesängen und Instrumentalbegleitung. Diakon Franz-Josef Reck übernahm es nach dem Evangelium, auch den Kleineren, die mit ihren Eltern zum Aussendungsgottesdienst der Sternsinger gekommen waren, die biblische Geschichte von den Sterndeutern, Magiern oder Weisen aus dem Morgenland zu verdeutlichen, die wir heute "Heilige drei Könige" nennen.Dazu erklärte er die Bedeutung ihrer Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Er lenkte aber darüber hinaus auch den Blick auf Jesus Christus, den neugeborenen König in der Krippe, und König Herodes. Am Ende des Gottesdienstes segnete er Kreide, Weihrauch, Kerzen, das Dreikönigswasser sowie Salz und wies hin auf das Projekt von Pater Samuel Patton zum Aufbau von Schulen in Indien an der Grenze zu China. Die Sternsinger trugen allen Gottesdienstbesuchern ihre Botschaft vor und mit dem Segen des Geistlichen Rates erfolgte die Aussendung zum Dreikönigssingen 2018 des Deutschen Kindermissionswerks mit dem Motto "Segen bringen, Segen sein". Das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" rückt dieses Jahr die Kinderarbeit in Indien in den Mittelpunkt und trägt das Thema "Gemeinsam gegen Kinderarbeit - In Indien und weltweit".