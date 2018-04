Eigentlich sollte es in der Gemeinde wieder einen Kommunalwahlkampf geben, wie man ihn kennt. Aber alles kommt anders! Bei dieser Wahl hat sich nämlich erstmals eine Frauenliste gebildet mit dem Ziel, die Männerherrschaft im Gemeinderat zu brechen.

Tolle Kulisse

Frauenpower - mit dem Dreiakter von Bernd Gombold unterhielt die Theatergruppe des Heimat- und Volkstrachtenvereins ihre Gäste am Samstag bei der Premiere im ausverkauften Saal des Auerbacher Kolpinghauses. Die Akteure unter Regie von Sonja Sertl zogen wieder einmal alle Register ihres Könnens und sorgten für einen gewaltigen Angriff auf die Lachmuskeln.In der Ratsstube treffen die Kandidatinnen der Frauenliste Emma Hering (Kerstin Meisel), Gerda Scharf ( Mandy Schmid) und Gisela Keusch (Michaela Diertl) mit ihrer Vorsitzenden Kunigunde Schlotterbeck (Susanne Lechner) zu ihren Wahlkampfsitzungen, um Pläne zu schmieden, wie sie den amtierenden Gemeinderäten Stimmen abringen könnten. Mit der Aussage "Jeder Fehler der Männer ist eine Stimme für uns" motiviert die Spitzenkandidatin der Frauenliste immer wieder ihre Mitstreiterinnen. Selbst der durchgeführte Gemeinderatsausflug der Herren nach Hamburg und die Barbesuche im "Rosaroten Panther" werden genauestens analysiert.Als dem Bürgermeister Heinz Gscheidle (Thomas Sertl) dies zu Ohren kommt, wird sofort eine Sitzung mit seinen Gemeinderäten (Markus Baumgärtel, Martin Achatz und Florian Himmelhuber) einberufen. Um die Frauen auszuspionieren, wird der Gemeindeinspektor Hannes Klug (Patrick Hamerla) als Frau in den Emanzen-Trupp eingeschleust, damit er die Frauen aushorcht und wertvolle Wahlkampfdetails an die Männer weitergibt. Der Bürgermeister beschließt zwischenzeitlich, dass die Herren Gemeinderäte durch sittsames Leben, Kirchenbesuche und soziale Werke die Gewinnchancen der Frauen verringern sollen.Als die Bardame des Rosaroten Panthers (Katrin Himmelhuber) in der Ratsstube aufkreuzt, um die offene Zeche der Gemeinderäte einzufordern, gibt sie den Männern vermeintlich gute Ratschläge, um erfolgreiche Wahlplakate anzufertigen. "Bloß nicht zugeknöpft bis zum Hals, sondern lieber mit einem Blick auf die Muskeln", lautet ihr Tipp. Auch der schlitzohrige und schwerhörige Wirt der Ratsstube (Thomas Riedhammer) sorgt mit seinen Wortverdrehungen und tollpatschigen Einlagen immer wieder für Lacher.Das Premierenpublikum, zu dem auch die Vertreter befreundeter Theatergruppen und Trachtenvereine gehörten, freuten sich über einen gelungenen Abend, der mit viel Applaus bedacht wurde. Vor einer tollen Kulisse gespielt, kann sich das Theater des Trachtenvereins mit großen und bekannten Volkstheatern messen, war man sich im Publikum einig.