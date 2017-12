Ungarische Kammerphilharmonie gastiert in Auerbach

"Wiener Blut" und "An der schönen blauen Donau": Mit den beschwingten Melodien von Johann Strauß Vater und Sohn startet Auerbach ins neue Jahr. Die Ungarische Kammerphilharmonie gastiert am Freitag, 5. Januar, um 19.30 Uhr im Kolpinghaus. Unter der Leitung des Wiener Professors Antal Barnás präsentieren 25 Musiker heitere Klänge der beiden genannten Komponisten, Giacomo Rossini, Emil Waldteufel oder Iosif Ivanovich. Die Palette reicht von Walzer über Polka bis hin zu Märschen oder auch beeindruckenden Intonationen wie zum Beispiel Rossinis Ouvertüre "L'italiana in Algeri".

Karten für dieses Neujahrskonzert gibt es im Vorverkauf im Einwohnermeldeamt des Rathauses und bei Schreibwaren Heinl zum Preis von 18 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 22 Euro.