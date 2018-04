Zum 340. Mal jährt sich am 20. April der Geburtstag von Johann Michael Doser. Eine Gelegenheit für Rudi Weber, das Leben und Wirken des gebürtigen Degelsdorfer Künstlers in einem Vortrag zu beleuchten.

Der Heimatkundler Rudi Weber hat sich intensiv mit Leben und Werk von Johann Michael Doser beschäftigt. Er wird sein Wissen in einer reich bebilderten Präsentation im Sitzungssaal des Rathauses (Goldner Löwe) vorstellen. Der Vortrag am Freitag, 20. April, beginnt um 19.30 Uhr; Eintritt frei.Die bekanntesten und auffälligsten Werke Johann Michael Dosers in seiner Heimatstadt Auerbach sind die Akanthusaltäre (auch Laubwerks- oder Blumbischl-Altäre genannt) in der katholischen Pfarrkirche St. Johannes der Täufer. Auch die Spital-, Friedhofs- und Gottvaterbergkirche in Auerbach werden ebenso wie die Magdalenenkapelle in Ranna und die Leonhardskirche in Michelfeld von Werken Dosers geziert.Sein Hauptbetätigungsfeld war die Holzschnitzerei, doch beschäftigte er sich auch erfolgreich mit anderen Materialien. Vor dem ehemaligen Amtsgericht am Oberen Torplatz in Auerbach steht die von Doser 1723 gefertigte Sandsteinplastik der Immakulata. Das schmiedeeiserne ehemalige Prozessionskreuz auf einer hohen Steinsäule vor dem Eingang zum Michelfelder Friedhof mit der Kirche St. Leonhard wird ebenfalls dem Künstler Doser zugeschrieben.