Die Nachfrage nach Baugrund in Auerbach bleibt groß. Darauf reagiert der Stadtrat mit der Ausweisung von 16 Parzellen an der Dornbacher Straße. Und räumt gleichzeitig mit Gerüchten auf, die dazu in Umlauf sind.

Viel zu viel Falsches ist im Umlauf. Freie Wähler/Aufschwung-Sprecher Holger Eckert

Der Bebauungsplan Dornbacher Straße sieht im Nordosten der Stadt 16 Grundstücke unterschiedlicher Größe vor, die im nächsten Jahr baureif werden sollen. Dem Baugebiet mit rund 12 400 Quadratmetern wich eine frühere Tennisanlage des TC Rot-Weiß. Der Verein hatte das Gelände vom Freistaat in einer Zeit erworben, als der weiße Sport boomte, um weitere drei Plätze zu errichten. Die Sportanlage lag schon seit Jahren brach, bevor die HD Bau in Michelfeld den Grund kaufte.Nach der öffentlichen Auslegung, in der sich die Bürger über Ziele und Zweck der Planung informieren und gegebenenfalls Bedenken und Änderungen vorbringen konnten, wurden Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange aufgefordert, zu den Entwürfen Stellung zu nehmen. Die Würdigung der eingegangenen Bedenken und Anregungen übernahm die Rösch Architekten und Stadtplaner GmbH in Absprache mit der Verwaltung.Aufgrund der Stellungnahmen waren zusätzliche Untersuchungen hinsichtlich der Emissionen an Lärm und Geruch erforderlich. Die vorgebrachten Einwände sind mit der Planung bereits abgearbeitet und mit den zuständigen Behörden besprochen. Die Bürger- und Behördenbeteiligung wird zeitnah durchgeführt. HD-Bau-Inhaber Dieter Hofmann, zugleich Stadtrat für die Freien Wähler/Aufschwung Auerbach, beteiligte sich nicht an der Abstimmung über die Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans Sondergebiet "Grünfläche Sport".Offiziell erscheint das Areal jetzt als allgemeines Wohngebiet Dornbacher Straße in den Plänen. Bewusst werde eine Einzelhausbebauung angestrebt, erläuterte Bürgermeister Joachim Neuß. Er bezifferte die Grundstücksgrößen zwischen 530 und 840 Quadratmeter, um sie für unterschiedliche Käufer attraktiv zu machen. Spekulationsobjekte sollten die Parzellen aber nicht werden, begründete Neuß den "Bauzwang". Er werde nicht von der Stadt ausgesprochen, jedoch vom Bauherrn. Festgelegt ist er in einem notariellen Vertrag zwischen HD Bau und Stadt.Freie Wähler/Aufschwung-Sprecher Holger Eckert begrüßte den Vorstoß von gewerblicher Seite für ein neues Baugebiet, das aufgrund der starken Nachfrage dringend notwendig sei. Dabei handle es sich nicht um eine typische Neuausweisung, sondern eine brache Fläche werde revitalisiert, so bleibe der ökologische Ansatz gewahrt. "Viel zu viel Falsches ist im Umlauf", widersprach Eckert der Darstellung, wonach für Bauwillige die Verpflichtung bestehe, mit dem Unternehmen zu bauen, welches das Areal baureif herstellt.Hofmann will nach dem Vorbild des Baugebietes Flembachgrund in Michelfeld die Bauplätze an der Dornbacher Straße vorbereiten und verkaufen. Erschlossen werden soll das Baugebiet hauptsächlich vom Westen her. Die Zufahrten aller Grundstücke, außer Parzelle 16, erfolgen über eine zentrale Erschließungsstraße angrenzend an die Dornbacher Straße. Diese wird als Sackgasse mit zwei Wendehammern als verkehrsberuhigte Wohn- und Spielstraße gebaut. Das Grundstück 16 wird vom Norden durch die bestehende Zufahrt zur Reithalle des RC Auerbach erschlossen.