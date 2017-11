Günter Sertl wollte eigentlich nicht mehr antreten, aber dann ließ er sich breitschlagen: Mit 34 Ja-Stimmen und einer Enthaltung wählte ihn die Auerbacher SPD wieder zu ihrem Vorsitzenden. Aber in einem Jahr möchte er das Amt übergeben, kündigte er in der Jahreshauptversammlung an.

Stellvertreter: Norbert Gradl



Kassier: Hans Bauer



Schriftführer: Franz Popp



Organisationsleiter: Rudolf Bradl Vertreter: Jürgen Rupprecht Hans Voss Johannes Trenz



Beisitzer: Brigitte Bradl, Anke Griesbeck, Angelie Leißner, Gabi Ott, Peter Danninger, Michael Ott, Thomas Pickel, Thomas Rass, Mario Rost, Michael Sommer, Johannes Trenz und Wolfgang Wiesent



Revisoren: Peter Iger Engelbert Rass



Delegierte in der Kreiskonferenz: Günter Sertl, Peter Danninger, Thomas Pickel, Gabi Ott und Norbert Gradl



Delegierte in der Unterbezirkskonferenz: Wolfgang Wiesent, Gabi Ott und Brigitte Bradl . (sck).

Mitglieder verloren Seit der Jahreshauptversammlung 2015 sind acht Mitglieder des SPD-Ortsvereins Auerbach verstorben, und fünf traten aus der Partei aus. Eine Genossin meldete sich nach einem Umzug ab. Dem stehen sechs Neuzugänge gegenüber. Damit steht ein Rückgang von 115 auf 107 Mitglieder zu Buche.



Für die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) meldete Kreisrätin Elisabeth Kolleng eine 17-köpfige aktive Gruppe. "Wir helfen dort, wo Hilfe gebraucht wird", hob sie hervor. Sie erwähnte den Besuch bei den Senioren und Pflegebedürftigen im Jakobushof, das Grillfest, die Bewirtung beim Starkbierfest und die Beteiligung am städtischen Ferienprogramm. Aus erwirtschafteten Geldern finanzierte man eine Spende an Veronika Heberl, die sich für krebskranke Kinder engagiert. Sie anerkannte die gute Zusammenarbeit mit den Männern und ermunterte die Frauen ihre Meinung kundzutun, denn nur so könne Demokratie funktionieren. (sck)

Stellvertretende Landrätin Brigitte Bachmann präsentierte ihre Analyse der Bundestagswahl. Nach den Stimmenverlusten sei ein Neuaufbau unabdingbar, meinte sie: "Das sind wir unseren SPD-Senioren schuldig." Kreisvorsitzender Uwe Bergmann kündigte seine Kandidatur für die Landtagsliste 2018 an. Dabei nannte er mit einer guten ärztlichen Versorgung und dem Recht auf gleichwertige Lebensverhältnisse auch persönliche Schwerpunkte. Junge Leute sollten nach der Ausbildung in der Region bleiben können.Klartext zum Ausgang der Bundestagswahl sprach 3. Bürgermeister Norbert Gradl. Er zeigte sich erschrocken über die Stärke der AfD und lenkte den Blick auf deren Parteiprogramm. Darin würden Absichten dargelegt, alleinerziehende Mütter zu benachteiligen, die Erbschaftssteuer abzuschaffen oder aus der Eurozone auszusteigen. Eine Reihe von CSU-Parolen habe die AfD hoffähig gemacht, kritisierte Gradl.Der Vorsitzende Günter Sertl berichtete von einer Klausurfahrt durch Ober- und Mittelfranken mit Besichtigung von alternativen Bestattungsformen und neugestalteten Dorfplätzen. Landschaftsarchitektin Ursula Barth erläuterte dabei gestalterische Varianten und deren Kosten. Die gewonnenen Erkenntnisse will die SPD-Stadtratsfraktion in die Sanierung des Auerbacher Friedhofs und die Planungen für die Dorfplätze in Nitzlbuch und Zogenreuth einbringen. Der bisherige Organisationsleiter Günter Himmelhuber wurde zum Dank für sein Engagement mit einem Präsent verabschiedet.