Schwimmer und Kickers können sich freuen: Ihre Anträge an die Stadt um Zuschuss winkt der Stadtrat ohne Einwendungen durch. Das Gremium lässt damit das Jahr 2017 ausklingen.

Fünf Prozent

Erster Schritt

Bei Untersuchung dabei

Die Abteilung Schwimmen des SV 08 Auerbach kann mit 50 Prozent der nachgewiesenen Kosten und damit mit einem Betrag in Höhe von 968 Euro rechnen. Laut Antrag vom 26. November sind für die Sparte durch die Teilnahme der Sportler an bayerischen, süddeutschen und internationalen Wettkämpfen heuer Ausgaben in Höhe von 1936 Euro angefallen.Für den Ankauf eines neuen Rasentraktors schießt die Stadt den Flembachkickers entsprechend der Vereinsförderrichtlinien fünf Prozent der nachgewiesenen Kosten in Höhe von 4850 Euro zu. Dem Verein werden somit 242 Euro zugehen.Grünes Licht gab der Stadtrat am Mittwochabend einstimmig zur Aufstellung eines Bebauungsplanes an der Oberen Vorstadt/Alte Gärtnerei und damit für das Vorhaben von Gökhan Altincik, das nicht nur von der Stadt, sondern auch von betroffenen Mitbürgern begrüßt wird.Nach seinem Plan werden auf dem 2875 Quadratmeter umfassenden Gelände der ehemaligen Gärtnerei Kunz Wohngruppen für Intensivpflege und Kleinstwohnungen sowie hochwertige barrierefreien Wohnungen entstehen, in fußläufiger Nähe zur Innenstadt. Nach dem Erwerb des brachliegenden Areals durch den aus Auerbach stammenden Eigentümer, Geschäftsführer der A.I.B. (Ambulante Intensivpflege Bayern) kann nun das Gelände einer städtebaulich geordneten Entwicklung zugeführt werden.Gökhan Altincik will hier Gebäude entwickeln, die jeweils im Erdgeschoss Einrichtungen und Wohngruppen für Intensivpflege anbieten und in den Obergeschossen Kleinstwohnungen, unter anderem auch für Mitarbeiter aus dem Pflegebereich sowie hochwertige barrierefreie Wohnungen errichten. "Dafür besteht in Auerbach ein großer Bedarf, der mit dem derzeitigen Angebot nicht zu decken ist", so Stadtbaumeisterin Margit Ebner in der Sitzung.Die planungsrechtlichen Erfordernisse wurden laut Bürgermeister Joachim Neuß mit dem Landratsamt abgestimmt. Für eine Beeinträchtigung liegen keine Anhaltspunkte vor. Deshalb kann der Bebauungsplan, erstellt durch Landschaftsarchitektin Ursula Barth, im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung aufgestellt werden. Eine Flächennutzungsplanänderung ist nicht notwendig, weil es sich um Mischgebiet handelt. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücknummern 642 und 642/2.Das Verwaltungsverfahren kann nur die Stadt durchführen. Die Kosten für den Bebauungsplan übernimmt der Grundstücksbesitzer. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sieht Neuß den ersten Schritt in Richtung Realisierung. Begrüßt wurde diese sehr positive Entwicklung von Holger Eckert, dem Sprecher von Aufschwung Auerbach: "Die verschiedenen Einrichtungen und Wohnungsgrößen sind sicher notwendig in Auerbach, zugleich werden Arbeitsplätze geschaffen." Nicht zu vergessen sei die optische Aufwertung.Die im Vorfeld beim Landratsamt erfolgte Anfrage durch den Grundstückseigentümer und die Landschaftsarchitektin hinsichtlich Altlasten hatte keine Anhaltspunkte für eine Belastung im Untergrund ergeben. "Jedoch kann es nicht vollständig ausgeschlossen werden", die beiden Grundstücke sind zumindest derzeit nicht im Altlastenkataster erfasst, so die Auskunft des zuständigen Sachbearbeiters.Durch die in der näheren Umgebung vorhandene Bodenverunreinigung auf dem ehemaligen Bulag-Gelände wurden innerhalb einer orientierten Untersuchung die unmittelbaren Nachbargrundstücke mit einbezogen. Gesichert ist nach einer Begehung im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes durch Kreisbrandrat Fredi Weiß und Kreisbrandinspektor Peter Deiml auch die Löschwasserversorgung. Für weitere Aussagen zu den Zufahrten für die Feuerwehr müsse aber noch die Bauplanung abgeschlossen sein.Aufgrund der Beschaffenheit des Planungsgebietes, das von Norden nach Süden um rund 5,70 Meter abfällt, sieht die Architektin die entsprechende Anpassung der Gebäudekörper an den Geländeverlauf vor. Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die Obere Vorstadt. Problemlos ist nach Auskunft der Verwaltung die Versorgung des Gebietes mit Wasser, Strom und Gas wie auch die Entsorgung (Kanalisation, Müllabfuhr).