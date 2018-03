Für gewöhnlich setzt eine Kommune Bürgerversammlungen an. Doch die Auerbacher CSU hält das nicht für ein Naturgesetz. Deshalb lädt sie für Donnerstag, 22. März, um 19 Uhr zu einer CSU-Bürgerversammlung ins Kolpinghaus ein. Das Motto dabei: "Reden Sie #Klartext. Wir hören zu." Ortsvorsitzender Bernhard Hinteregger erläutert im SRZ-Interview die Hintergründe.

Bernhard Hinteregger: Selbstverständlich! Der Name CSU-Bürgerversammlung bedeutet ja nur, dass wir der Veranstalter sind. Wir möchten allen Bürgern der Stadt Auerbach mit all ihren Ortsteilen die Möglichkeit geben, mit uns Klartext zu reden.Wir, die CSU Auerbach, wollten und wollen ganz bewusst das Gespräch mit unseren Mitbürgern suchen, und das nicht nur zur Wahlkampfzeit. Dann ist uns im Vorstand die Idee der CSU-Bürgerversammlung gekommen, die wir ab jetzt jährlich abhalten wollen, um so im Gespräch mit unseren Mitbürgern zu bleiben.Vorbilder nicht direkt, aber unsere CSU-Frauenunion hat ja schon zwei Mal eine Bürgerinnenversammlung veranstaltet, die beide Male sehr großen Zuspruch fand.Unser Motto dabei ist: "Sie reden, wir hören zu!" Bei den städtischen Bürgerversammlungen ist es ja so, dass der Bürgermeister redet und redet und die Bürger kaum zu Wort kommen. Wir wollen es bewusst anders machen. Unsere Bürger sollen uns sagen, was sie stört, was man besser machen kann, und sie sollen sich nicht ewig lange Vorträge und leere Worthülsen anhören müssen.Nein, darüber können wir noch nichts sagen. Die Themen geben die Besucher mit ihren Anliegen und Fragen vor. Und wir wollen die Fragen nach Möglichkeit auch beantworten.