Würde man die Beschäftigten des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes, die beim städtischen Haushalts- und Kassenwesen die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2013 bis 2016 vornahmen, als Genauigkeitsfanatiker bezeichnen, es träfe nicht ganz die Meinung, die offensichtlich im Stadtrat über sie vorherrscht.

Es ist teilweise eine Frechheit, was da an Kniefieselei aufgeführt wird. Holger Eckert

Während Bürgermeister Joachim Neuß fand, die Berichte belegten, "dass in der Verwaltung hervorragende Arbeit geleistet wird", schüttelten andere nur den Kopf über die praxisfernen Anmerkungen der Prüfer. "Manche Dinge sind wirklich haarsträubend", meinte etwa Edmund Goß (SPD), "von Bürgernähe kann man da nicht mehr sprechen." Holger Eckert (FW) nannte es "teilweise eine Frechheit, was da an Kniefieselei aufgeführt wird". Kämmerer Michael Bierl führte zur Ehrenrettung der Gescholtenen an, diese prüften ja nur, ob die Vorgaben auch umgesetzt werden. Das eigentliche Problem liege beim Gesetzgeber.Doch auch eine inhaltliche Debatte gab es: Der Bericht vermerkte, dass mehrere Girokonten der Grund- sowie der Mittelschule Auerbach durch die Stadtkasse Auerbach verwaltet würden, und riet dazu, diese Praxis zu beenden. Laut Verwaltung hatte die Mittelschule nach dieser Feststellung die Konten wieder auf sich selbst umschreiben lassen. Bei "der Grundschulleitung besteht hierfür aber keine Bereitschaft". Der Beschlussvorschlag für den Stadtrat enthielt jetzt die Formulierung, man erwarte, "dass auch die Grundschulleitung wieder die Verfügungsgewalt über die Schulkonten übernimmt".Herbert Appl (CSU), dessen Frau Rektorin der Grundschule ist, sagte, ihr sei es bei dieser Regelung um eine Entlastung in Finanzangelegenheiten gegangen. 2017 habe es nur 100 Buchungen gegeben. Appl forderte Neuß auf, dazu ein "zielgerichtetes Gespräch" mit der Schulleitung zu führen. Der Bürgermeister entgegnete, man rede darüber seit fünf Jahren. Die Schule weigere sich beharrlich, die Kontoführung wieder zu übernehmen. Dabei gebe es keine guten Gründe für die derzeitige Regelung: "Das ist nicht unsere Aufgabe und nicht unser Problem. Das ist Schulorganisation." Der Beschlussvorschlag wurde mit 16:1 angenommen.