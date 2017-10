Meldungen über einen bevorstehenden Abriss des Lockschuppens auf dem Neptunplatz mag Bürgermeister Joachim Neuß so nicht stehenlassen. Beschlossene Sache ist das noch nicht, gibt er den Stand der Gespräche wider. Mancher Beteiligte könne sich das allerdings vorstellen.

Auf der Tagesordnung des Stadtrats stand am Mittwoch der Ausbau der Hopfenoher Straße und damit einhergehend die Neugestaltung des Neptunplatzes mit Einbeziehung des Lockschuppens. An diesem Abend sollte aber lediglich die Planung für den gesamten Bereich vergeben werden.Künftig soll die Hopfenoher Straße im geraden Verlauf zur Kreuzung Bahnhofstraße/Ebersberger Straße führen. Dies vergrößert die Freifläche vor dem Feuerwehrhaus. In diesem Zusammenhang haben sich Stimmen im Stadtrat für einen Abbruch des Lockschuppens ausgesprochen.Ein Angebot hat die Stadt von der Landschafts- und Städteplanerin Ursula Barth eingeholt. Sie soll die etwa 3200 Quadratmeter große Fläche städtebaulich untersuchen und Gestaltungsvorschläge entwickeln. Für einen Vorentwurf will sie ein Honorar von 7286,70 Euro berechnen. Dieses Angebot nahm der Stadtrat an.Aus den Berichten der überörtlichen Prüfer, die sich die Jahresrechnungen 2015 und 2016 angeschaut haben, resultiert eine Neuerung für den Haushalt 2017. Dort wird die Rücklage unterteilt in "Kapitalvermögen als Bestandteil des Grundstockvermögens", "Instandhaltungsrücklage" und "Projekt/Fördermittelrücklage". Mit diesen Bearbeitungsvermerken bestand Einverständnis.Die Neukalkulation der Beitrags- und Gebührensatzung für die Wasserversorgung durch das beauftragte Fachbüro ergab auf der Basis der Jahre 2014 bis 2017 einen Gebührenbedarf von 1,57 Euro pro Kubikmeter Wasser. Das Gutachten berücksichtigt eine von 490 000 auf 466 000 Kubikmeter gesunkene Verbrauchsmenge. Auch die Bezugskosten von der N-Ergie Nürnberg, die in den vergangenen fünf Jahren von 38 Cent auf 51 Cent pro Kubikmeter stiegen, flossen in die Berechnung ein. Außerdem wirken sich der Anschluss des Gewerbegebietes Saaß und die Notwasserversorgung Jura-Gruppe über die kalkulatorischen Kosten auf den Gebührenbedarf aus. von 1,57 Euro/Kubikmeter.Einstimmig beschloss der Stadtrat, den Wasserpreis von 1,40 Euro auf 1,57 Euro pro Kubikmeter zu erhöhen. Der Berechnungszeitraum erstreckt sich auf die Jahre von 2018 bis 2021. Vorgesehen ist ein kalkulatorischer Zinssatz von 2,5 Prozent.In der Folge steigen auch die Gebühren für Abwasser und Niederschlagswasser. Kam die Stadt Auerbach von 2010 bis 2017 mit 1,74 Euro pro Kubikmeter aus, kassiert sie von 2018 bis 2021 künftig 2,17 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser. Der kalkulatorische Zins liegt bei 2,5 Prozent. Die Entwässerungssatzung sieht eine Niederschlagswassergebühr von 0,15 Euro pro Quadratmeter im Jahr vor. Das Gewerbegebiet Saaß und das Baugebiet Franz-Josef-Strauß-Platz sind berücksichtigt.