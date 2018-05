"Niemand hat so richtig geglaubt, dass es nach einem Jahr wieder in die andere Richtung geht." Zweifel an der Termineinhaltung bei der Generalsanierung sind nicht nur beim Elternbeirat des städtischen Kindergartens spätestens nach zwölf Monaten ausgeräumt.

Jetzt sind die fertiggestellten Gruppenräume unter Mithilfe von Elternbeirat und Eltern bezogen.Umso größer war die Freude nach Abschluss der Restarbeiten und Außenanlagen bei allen Beteiligten am Freitag bei der Einweihungsfeier, mit der zugleich eine zehnjährige Bauoffensive endete, in der alle vier örtlichen Kindergärten neu errichtet oder generalsaniert und mit Krippen ausgestattet wurden."Wir dürfen uns zurecht freuen, denn der Einsatz aller hat sich gelohnt", lobte Bürgermeister Joachim Neuß das Ergebnis, nämlich einen vollkommen neuen Kindergarten, rein räumlich noch im alten Format. Laut Analyse des beauftragten Architekten Johann Ernst wäre zwar ein Neubau nicht unwesentlich teurer gewesen, dafür aber deutlich kleiner. Für Verwaltung und Stadtrat stand rasch fest, welcher Lösung man den Vorzug einräumt, mit der Vorgabe an den Architekten, daraus nicht gleich ein Millionenprojekt zu machen. Bei einer leichten Steigerung von rund fünf Prozent in Zeiten galoppierender Baupreise stufte Neuß bei einer Endabrechnung von 1,95 Millionen Euro die für die Stadt verbleibenden 1,05 Millionen Euro als Punktwertung ein. 900 000 Euro trägt der Freistaat als Fördermittel bei.Als Übergangsquartier boten sich Räume in der Grundschule an - dank guter Planung und der hervorragenden Mitwirkung der städtischen Bauhofmitarbeiter. "Bis auf die Toiletteneinheit eigentlich die Luxuslösung", so der Bürgermeister. Ermöglicht durch eine eigene logistische Spitzenleistung von Grundschulleiterin Gabi Appl mit ihrem Team. Ein Containerbetrieb mit 120 Kindern, so Neuß, hätte nicht die beste Alternative geboten. Flexibilität war gefragt über die gesamte Bauzeit hinweg, die von den Architekten Johann Ernst und Urban Meiller sowie Stadtbaumeisterin Margit Ebner auch unter Beweis gestellt wurden.Aus vielfachen Nöten und Zwängen aufgrund der vorhandenen teilweise bis zu 60 Jahre alten Bausubstanz heraus sei es dem Architekten-Team gelungen, mit Finesse Vorzüge zu schaffen, die nun die Kindertagesstätte prägen: helle Gruppenräume durch bodentiefe Fenster, ein großzügiges Entree, funktionale Küchen in jedem einzelnen Gruppenraum, einen eigenen Logistikzugang für die Zentralküche, eine moderne Elektrotechnik und zusätzliche Schlafräume für die Kleinkindgruppe. "Jeder Euro ist richtig investiert." Aus einem alternden Kindergarten sei ein modernes Vorzeigeobjekt geworden. Dass nicht eine einzige Klage von Eltern während der Sanierung an ihn herangetragen wurde, schrieb Neuß der Kompetenz des Kindergartenteams mit Leiterin Annemarie Förster zu.Elternbeiratsvorsitzender Marc Haberberger räumte ein, dass mit Beginn des Umzugs 2016 in das vorübergehende Domizil niemand so richtig damit gerechnet hat, dass es nach einem Jahr wieder in die andere Richtung geht. "Und nicht nur in einen halb fertigen Rohbau, sondern in wirklich fertige Räume, ausgestattet mit einer liebevollen Einrichtung und vielen innovativen Ideen." Davon konnten sich die Gäste auch beim Rundgang nach dem kirchlichen Segen durch Dekan Markus Flasinski und Pfarrerin Helga von Niedner überzeugen.Mit ihrem Liedvortrag "Gott baut ein Haus, das lebt, aus lauter bunten Steinen, aus großen und aus kleinen. Wir selber sind die Steine", trugen die kleinen Nutzer der Einrichtung zur Eröffnungsfeier bei. Nachhaltigkeit, Freude und viele Früchte wünschte Architekt Johann Ernst mit seinem Präsent, einem Apfelbaum.