Um 18.34 Uhr liefen am Sonntagabend erste Schnellmeldungen der Bundestagswahl in Auerbach im Lehrerzimmer der Mittelschule ein. Zu diesem Zeitpunkt gab Bürgermeister Joachim Neuß schon ein erstes Statement zur nationalen Prognose ab. "Ich hatte gehofft, dass eine Wahlbeteiligung von circa 75 Prozent den Volksparteien zugute kommt. Unerwartet ist also, dass die AfD bei der hohen Wahlbeteiligung so gut abschneidet." Dazu Marianne Mimler-Hofmann (Bündnis 90/Die Grünen): "Ich bin traurig darüber, dass die AfD mehr als 13 Prozent bekommen hat."

Für Günter Sertl (SPD) war das Ergebnis angesichts des Wahlkampfes seines Spitzenkandidaten unerklärlich. Den Weg der SPD in die Opposition beurteilte er als richtig. Herbert Appl (CSU) sah eine große Aufgabe für die demokratischen Parteien darin, verlorenes Wählervertrauen zurückzugewinnen.