Es ist wohl nicht nur den Fake News auf Facebook zu verdanken, dass Bürgermeister Joachim Neuß kurzfristig vor der Stadtratssitzung noch eine Besichtigung der Rathaus-Baustelle anberaumt. Doch er nutzt die Gelegenheit, um etwas richtigzustellen.

"Das Rathaus stürzt ein" hatte vor gut zwei Wochen sinngemäß die Alarmmeldung im Internet gelautet, nachdem an der Fassade des Gebäudes größere Schlitze freigelegt worden waren. Bei Neuß rief das nur Kopfschütteln hervor. "Die waren bekannt und vom Statiker vermessen", gab Architekt Urban Meiller am Mittwoch noch einmal Entwarnung. "Das war alles so beabsichtigt." Und die runden Löcher in der Außenwand? Die braucht man für die Verspannung, sie werden später wieder verschlossen.Aktuell, so erläuterte Meiller, liefen die Innenputzarbeiten und die Installation. In zwei Wochen starte man mit dem Außenputz, in vier Wochen seien die Fenster dran. "Hier unten wurde das historische Raumgefüge wiederhergestellt", erklärte er im Erdgeschoss. "Und auch das ursprüngliche statische Gefüge."Im ersten Stock erfahren die Stadträte von dem geplanten Aufzug, dessen Kabine an der Rückseite ganz verglast ist. Das gilt auch für die Türen zu den Büros. Der historische Sitzungssaal wird mit dem Raum davor verbunden. Der bekommt zudem drei Glas-Schiebetüren, die in der Wand verschwinden, so dass hier schnell eine Foyer-Situation hergestellt werden kann - oder auch eine Erweiterung des Sitzungssaals im Zuschauerbereich. "Und wir haben damit im Sinne des Brandschutzes quasi eine Bypass-Tür für den Saal."Der alte Putz ist laut Meiller vielfach noch tragfähig und bleibt als Untergrund an den Wänden. "Das ist auch eine Kostenersparnis." An den Gesamtkosten für die Generalsanierung in Höhe von drei Millionen Euro wird es aber wohl nicht viel ändern. Natürlich interessierte bei dem Rundgang auch, wann die Verwaltung wieder in ihr angestammtes Domizil zurückkehren kann. Weil ein Umzug im Winter nicht gut möglich ist, peilen hier die Verantwortlichen recht entspannt einen Termin im Frühjahr 2019 an.Das Rathaus geht in seiner Größe und Form auf das 16. Jahrhundert zurück. Sein heutiges Aussehen hat es seit 1838, als nach dem Stadtbrand der Außenaufgang verschwand.