Als Freie Wähler/Aufschwung hat man ein gutes Format gefunden, um mit den Bürgern in Dialog zu kommen, und auf politischer Ebene auch einiges anstoßen zu können. Wie etwa mit der Vereinsförderung und dem Spielplatzkonzept. "Wir machen halt, andere motzen", sagt Vorsitzender Christoph Kasseckert.

"Wir können nicht überall sein, wir machen eher Politik", nahm Kasseckert, Chef der Freien Wähler/Aufschwung Auerbach bei der Hauptversammlung im Kreuzbräu die Veranstaltungen der CSU aufs Korn, die der Geselligkeit dienen. Wo man doch gerne hervorhebt, nicht Partys zu feiern, sondern sich mit Politik auseinandersetzt.Gut angenommen wurden die Expertenvorträge wie auch die Quartalssitzungen. Großen Anklang in der Öffentlichkeit hat die von Josef Stiefler-Ebert organisierte E-Mobilitätsmesse gefunden und dazu geführt, dass mehr Ladesäulen im Stadtgebiet installiert werden, hieß es. Im Turnus von zwei Jahren ist das Kneipenfestival der Renner. Etabliert hat sich inzwischen auch die Beachparty der Jungen Freien Wähler. Mit einem engagiert geführten Wahlkampf in Auerbach konnte der Direktkandidat bei der Bundestagswahl Manuel Werthner acht Prozent der Erststimmen erreichen, zeigte Kasseckert als Gradmesser des Rückhaltes aus der Bevölkerung auf. Auch der Wegfall der Straßenausbaubeiträge wurde durch viele Unterschriften mit erkämpft. Hätten alle Ortsverbände ein Ergebnis wie hier in Auerbach eingefahren, würden am Ende bayernweit nicht 330 000 Unterschriften stehen, sondern über eine Million."Auch wir machen Politik für Auerbach", vermerkte der Vorsitzende der Jungen Freien Wähler (JFW) Stefan Kroher, bevor er sich den kulturellen Events zuwandte, "die oft nachgeahmt, aber nie erreicht" wurden. Ein Höhepunkt ist die Beach-Party im Freibad, die im Vorjahr wieder weit über tausend Besucher anlockte und in Vor- und Nachbereitung über vier Tage, um die 50 Helfer beschäftigte."Wer angesichts dieser Leistung von einer Party-Partei spricht, hat nichts zu sagen", konterte Bürgermeister Joachim Neuß gegenüber CSU-Aussagen mit seiner Bilanz seit Übernahme der politischen Verantwortung durch die Freien Wähler/Aufschwung Auerbach vor zehn Jahren. Und die könne sich sehen lassen, ist er überzeugt. Immerhin wurden in diesem Zeitraum 50 Millionen in Auerbach investiert, davon 50 Prozent aus Fördermitteln. Nach seinen Worten ist auch kein Investitionsstau erkennbar, wie er an den 15 Feuerwehrfahrzeugen mit einem Altersdurchschnitt von 11,3 Jahren deutlich machte. "Das ist sonst in Bayern kaum zu finden." Überzeugt gab sich das Stadtoberhaupt: "Auerbach wird zunehmend leistungsfähiger".Als stellvertretender Landrat zeigte Martin Weiß die Arbeit im Kreistag auf. "Der Landkreis hat Großes vor", was ihn manchmal ganz schummerig macht angesichts der 70-Millionen-Investitionen. Sorge bereitet ihm die förmliche Explosion im Hochbau. Als Gewinn für den Landkreis hält er das neue Ausbildungsangebot für junge Menschen ab Sommer als "Kaufmann/-frau im E-Commerce" an der Berufsschule in Sulzbach-Rosenberg, dem einzigen Schulstandort in der Oberpfalz.Immer spannender verlaufe die Entwicklung auf dem Krankenhaussektor mit der Erhaltung der beiden Kommunalunternehmen. Die Tendenz, dass es immer schwieriger wird, bestätige sich in ständig neuen Hürden. "Aber wir stehen zu den beiden Kliniken, trotz der Verlustzuweisung von drei Millionen. Die jüngsten Änderungen in der Versorgung, dass in Auerbach keine Notaufnahmen mehr möglich sind, gehen gegen die Bürger und sind absurd", übte Martin Weiß Kritik.