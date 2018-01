Die Zeiten, als Schießlärm-Gegner zu lästigen Querulanten abgestempelt wurden, sind vorbei. Nun gelten sie als die richtigen Ansprechpartner, wenn das Problem im Raum steht. Weiter so, nimmt sich die Bürgerinitiative vor.

Wachsamer Beobachter

Bauamt dementiert

"Wir haben Vieles erreicht und werden weiter daran arbeiten. Wir werden in der Öffentlichkeit und von den Behörden wahrgenommen. Wir ziehen ohne Emotionen alle an einem Strang für die Dorfgemeinschaft, für uns und unsere Kinder, um allen eine liebenswerte und intakte Umwelt zu erhalten." Mit diesen Vorsätzen wollen die wiedergewählten Vorstände mit Werner Dier und Werner Leißner an der Spitze die Initiative Bürgerforum Umwelt und Truppenübungsplatz (BUT) in die Zukunft führen.Einig war sich die Mitgliederversammlung im Nitzlbucher Schützenheim auch darüber, dass ohne dieses Bürgerengagement über Jahrzehnte hinweg all das nicht erreicht worden wäre. Als herausragende Errungenschaft wird ein grundlegend verändertes Verhalten der zuständigen Aufsichtsbehörde in München gegenüber BUT gesehen. "Wir werden nicht mehr abgeschmettert und von den Behörden informiert." Sogar Anrufe habe es gegeben, um auf bevorstehende Übungen hinzuweisen."Es ist wichtig, dass es solche Anlaufstellen gibt", so Dier weiter und wie sein Stellvertreter Werner Leißner ergänzte, "dass BUT nicht aufgelöst wurde." Trotz dieser Erfolge wolle die Initiative an ihrem Ziel festhalten, eine Stilllegung der Schießbahn 213 zu erreichen oder zumindest eine Beschränkung des Schießbetriebs auf den hinteren Bereich. Wer sich gestört fühle, solle deshalb aktiv bleiben. Mailadressen und Telefonnummer für Beschwerden, die Dier für wichtig hält ("die Behörde braucht Futter"), gibt es auf der Website www.but-buergerforum.de. Dass rund um den Truppenübungsplatz Grafenwöhr Drohnen im Einsatz waren, habe 2014 ein Fernsehbericht aufgedeckt. Den deutschen Aufsichtsbehörden sei das damals nicht bekannt gewesen, obwohl hier das Bundesimmissionsschutzgesetz greife, blickte der Vorsitzende weiter zurück. Während der vergangenen drei Jahre seien rund um die Schießbahn 213, die zu nahe an die Auerbacher Ortsteile Bernreuth und Nitzlbuch angrenze und deshalb entsprechende Belästigungen verursache, unterschiedliche Beobachtungen gemacht worden.2015 habe beispielsweise weitgehend allgemeine Ruhe geherrscht. Im Juli, August 2016 sei der Einsatz schwerer Kaliber wieder heftiger geworden, obwohl im Frühjahr per Pressemitteilung der Grünen die Einhaltung der Umweltstandards auch beim Lärm verkündet worden war sowie eine Änderung in der Ausrichtung der Range 213 zur dauerhaften Reduzierung ihrer Nutzung. Die US-Verwaltung habe derweil von Ausnahmefällen gesprochen. Ab Januar 2017 hätten sich Schießlärm-Beschwerden wieder gehäuft. Als im August dann die Behörden eine Lärmmessung angekündigt hätten, sei zum vorgesehenen Zeitpunkt kein Schuss gefallen. Erst einen Tag später und verlagert in den hinteren Bereich der Range.Als großes Problem stellt sich für bauwillige Anwohner ein Zusatz im Genehmigungsbescheid, der dort auf Betreiben der BIMA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) als Eigentümer der Übungsplatzgeländes dar. Demnach sollen sich die Bauherren verpflichten, sämtliche Beeinträchtigungen durch den militärischen Übungsbetrieb entschädigungslos zu dulden. Grundsätzlich müsse die BIMA aber für einen rechtskonformen Betrieb auf der Schießbahn 213 sorgen. "Also gegen den Lärm etwas unternehmen und nicht die Rechte des Bürgers beschneiden", steht für Dier außer Frage. Ob in dieser Hinsicht aktiv werde, machte der Vorsitzende jedoch vom Ausgang einer noch laufenden Klage einer betroffenen Familie ab.Von "kalter Enteignung" war gar die Rede, als ein Versammlungsteilnehmer monierte, dass laut einer angeblichen Aussage der städtischen Bauamtsleiterin im Raum stehe, dass generell in Bernreuth keine Baugenehmigung und in Nitzlbuch nur noch eingeschränkt erteilt würden. Diese Darstellung wurde inzwischen seitens der Verwaltung nach einer nachfrage der SRZ als nicht zutreffend dementiert.BUT hat derzeit 68 Mitglieder, und der frühere Vorsitzende der Vorgänger-BI "Kampf dem Schießlärm", Josef Geyer, meint ein schwindendes Interesse zu beobachten. Aufgrund der stabilen Kassenlage, über die Kassier Georg Büttner berichtete wurden in den vergangenen beiden Jahren die Mitgliedsbeiträge ausgesetzt. Das wird auch heuer so sein, beschloss die Versammlung.