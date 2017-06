Kanaleinlaufschächte in der Bergstraße, in denen Gras wächst, riefen Stadtrat Eugen Eckert (CSU) auf den Plan. Bei seiner Nachfrage in der Verwaltung erfuhr er allerdings Überraschendes.

Arbeitsvergaben in nichtöffentlicher Sitzung Rathaus



Wie die Stadt Auerbach in einer Presse-Information mitteilt, hat der Stadtrat am Mittwochabend in nichtöffentlicher Sitzung die Aufträge für 13 Gewerke bei der Generalsanierung des Rathauses vergeben. Sie summieren sich auf insgesamt 1,3 Millionen Euro; ungefähr zwei Drittel der veranschlagten Summe. Den Zuschlag habe jeweils der Mindestbietende erhalten. Nachfolgend die vergebenen Gewerke, ausführende Firma und Angebotssumme:



Abbruch und Freilegungsarbeiten: Wurzelbacher, Freihung, 184 507,79 Euro; Baumeisterarbeiten: Wurzelbacher, Freihung, 285 690,79 Euro; Gerüstarbeiten: Haller, Amberg, 52 404,90 Euro; Zimmererarbeiten: Karch, Dietfurt, 192 448,94 Euro; Dachdeckungsarbeiten: Prosch, Illschwang, 40 614,70 Euro; Spenglerarbeiten: Amann, Vilseck, 22 696,19 Euro; Natursteinrestaurierung: Doreth, Neustadt am Kulm, 20 349,00 Euro; Aufzug: Schindler, Nürnberg, 53 266,19 Euro; Heizungsarbeiten: Neukam GmbH, Auerbach, 91 504,34 Euro; Sanitärarbeiten: Neukam GmbH, Auerbach, 59 250,39 Euro; Elektroarbeiten: Schertl, Edelsfeld, 262 330,26 Euro; Blitzschutz: Agri & Häfner, Schwabach 13 892,65 Euro; Brandmeldeanlage: Elektro Lück GmbH, Amberg, 42 074,39 Euro.



Ortsstraßen



Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss des Stadtrats hat am 22. März einen Katalog der Ortsstraßen zusammengestellt, die heuer erneuert werden sollen. Zwei Firmen bewarben sich um die Arbeiten.



Der Zuschlag ging am Mittwoch an die Engelhardt Asphaltbau GmbH aus Amberg. Der Bruttoangebotspreis lag bei ca. 136 000 Euro. Ihre Beschäftigten werden sich die Wellucker Straße vom Fatimakindergarten bis zur Einmündung Am Bahndamm und weiter bis zur Bernreuther Straße - insgesamt rund 500 laufende Meter - vornehmen.



Außerdem stehen 300 Meter Gehweg in der Wiesenstraße sowie 320 Meter Gehweg in der Johann-Strauß-Straße auf der Liste. Wann der Bautrupp kommt, sollen die Anwohner rechtzeitig erfahren, versichert die Stadt in ihrer Pressemitteilung.



Pumpwerk Lohe-Süd



Nach gut 40 Betriebsjahren häufen sich im Pumpwerk im Industriegebiet Lohe-Süd die Probleme in der Steuerung des Abwassersystems. Die Firma Richter R & W aus Ahorntal bot an, für 39 000 Euro eine neue Anlage zu liefern und bekam dafür jetzt den Auftrag. (gw)

In einigen Teilen der Stadt müssten sich die Anlieger selbst um die Säuberung der Schächte kümmern, teilte man Eckert mit. Der hielt das für untragbar: "Diese Satzung sollten wir ändern." Bürgermeister Joachim Neuß will in einer der nächsten Sitzungen darüber beraten lassen.Auch andere Stadtratsmitglieder hatten in der Sitzung des Gremiums am Mittwoch Anfragen. So erläuterte Martin Weiß (FW), dass der alte Fußweg von der Stadt zum Freibad, der über eine Wiese führte, jetzt durch das neue Postgebäude blockiert wird und deshalb auf der Staatsstraße ende. Das setze aber die den Weg nach wie vor benutzenden Kinder den Gefahren des Straßenverkehrs aus, weshalb man diese Verbindung schließen solle. Weiß plädierte dafür, per Schild darauf hinzuweisen, dass man besser den Fußweg durch das Industriegebiet nehme.Auf Nachfrage von Hans Kaiser nannte Bürgermeister Joachim Neuß Mitte August als Baubeginn für den nächsten Sanierungsabschnitt der Staatsstraße 2162 durch Michelfeld. Der liege zwischen den Einfahrten Schäfergasse und Hofmühlweg. Die Arbeiten würden wieder erhebliche Einschränkungen für den Verkehr mit sich bringen.Neben der Verabschiedung des Haushalts für 2017 (wir berichteten) gab es noch zwei andere reguläre Tagesordnungspunkte. Einer davon war die Ausweisung des Allgemeinen Baugebiets am Franz-Josef-Strauß-Platz. Die Bodenbelastung hatte hier laut Bürgermeister Joachim Neuß eine dritte Runde in der Öffentlichkeitsbeteiligung nötig gemacht. Jetzt hätten aber sowohl das Landratsamt als auch das Wasserwirtschaftsamt keine Einwände mehr. Das Gremium beschloss den Bebauungsplan als Satzung sowie die Flächennutzungsplanänderung. Der Baubeginn ist für Mitte August angepeilt.Für die Neugestaltung des Dorfplatzes in Nitzlbuch hat man sich laut Stadtbaumeisterin Margit Ebner bei einer Versammlung am 12. Juni mit den Ortsansässigen auf eine planerische Zielsetzung geeinigt. Die umfasse etwa ein Gerätehaus und eine gepflasterte Fläche, was die Kosten auf 30 000 Euro habe ansteigen lassen. Da die Pläne aber die Akzeptanz der Nitzlbucher haben und sich die Stadträte davon eine Belebung des Dorflebens versprechen, wurden sie einstimmig durchgewunken.