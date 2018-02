Kulinarische Köstlichkeiten und aktuelle politische Lage bei CSU-Fastenessen

"Gut und informativ - so war das Fastenessen der CSU Auerbach", heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Die zahlreichen Anwesenden hätten nicht nur die kulinarischen Köstlichkeiten aus der Küche von Bernhard Hinteregger genossen, sondern auch die Informationen aus erster Hand, die Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Harald Schwartz (stehend, rechts) zur aktuellen politischen Lage mitbrachte. Und da er sich auch viel Zeit für die Auerbacher nahm, wurde in großer, aber auch kleiner Runde, lebhaft diskutiert und dabei nicht nur Themen wie die GroKo angesprochen. So wurde es ziemlich spät, bis der informative und gesellige Abend zu Ende ging. Bild: exb