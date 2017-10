Zeitlich liegt die Rathaus-Sanierung im Plan, aber bei den Kosten deuten sich Steigerungen an. Mittlerweile sind mehr als 80 Prozent des Gesamtbauvolumens vergeben. Danach werden die Schätzungen um acht Prozent überschritten.

Am Mittwochabend vergab der Stadtrat Schreinerarbeiten an Fenstern und Brüstung an die Firma Liebl in Moosbach (164 450,62 Euro), Schreinerarbeiten an Innentüren und WC-Trennwänden an die Firma Wittmann in Schirmitz (221 019,59 Euro), Trockenbauarbeiten an CHS-Trockenbau in Bayreuth (42 441,95 Euro) und Putzarbeiten an die Firma Bernd Kopp in Sulzbach-Rosenberg (216 021,90 Euro). Bei diesen Ausschreibungen haben sich zum Teil erhebliche konjunkturbedingte Mehrkosten ergeben. Wie Architekt Urban Meiller berichtete, zogen besonders bei Beschlägen und Zulieferteilen für Brandschutztüren die Preise extrem an. Für zusätzliche Ausgaben hätten aber auch während des Baus gewonnene Erkenntnisse gesorgt.