Auf eine Überraschung stieß der Bautrupp während der Arbeiten an der Michelfelder Straße. Sie kostet die Stadt Auerbach eine fünfstellige Summe. Beim Kauf eines neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr Michelfeld kommt sie dagegen ungeschoren davon.

Trennung nicht möglich

Knapp 20 000 Euro mehr

Aus der nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrats E-Ladesäule



Der Landkreis Amberg-Sulzbach will durch ein Konzept für Elektromobilität den Aufbau eines Netzes von Ladesäulen voranbringen. Nach einer Analyse betrachtet die Stadt Auerbach den Standort am Place de Laneuveville als die verkehrspolitisch beste Variante.



Die Ladesäule wird seitlich am Parkplatz neben der Helmut-Ott-Halle installiert und verfügt über zwei kostenpflichtige Anschlüsse mit je 22 kW. Für die Beschaffung des Geräts, den Netzanschluss und die Einrichtung fallen Gesamtkosten von 12 850 Euro an. 2900 Euro kommen als Zuschuss aus dem Bundesförderprogramm.



Für die Stadt bleibt ein Investitionsaufwand von 9950 Euro. Darüber hinaus fallen jährlich Betriebskosten von 2100 Euro an. Die Mindestbetriebsdauer beträgt sechs Jahre. Als Zielgruppe für dieses Ladesystem sieht die Stadtverwaltung auswärtige Kunden der Geschäfte in der Innenstadt, Beschäftigte von örtlichen Betrieben sowie Besucher von Veranstaltungen in der Helmut-Ott-Halle oder auch der Boulderhalle.



Stadtschreiberschlagweg



Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat der Stadt Auerbach vorgeschlagen, zur effizienteren Bewirtschaftung ihres Waldes einen weiteren Weg zu schaffen. Aus einer beschränkten Ausschreibung gingen drei Angebote hervor. Mit den ursprünglich berechneten Kosten von 61 000 Euro lässt sich der Bau allerdings nicht bewerkstelligen.



Den Auftrag sicherte sich als Mindestbietender die Firma Gradl aus Zogenreuth mit rund 85 000 Euro. Inklusive der Planung werden für den sogenannten Stadtschreiberschlagweg 91 500 Euro investiert. Ein EU-Förderprogramm versüßt der Stadt diese Ausgabe mit 50 000 Euro an Zuschüssen. (gw)

Einen Nachtrag hatte der Stadtrat Auerbach in seiner Oktobersitzung für den Ausbau der Michelfelder Straße zu genehmigen. Zwar gehen die Arbeiten zügig voran, doch beim Asphaltausbau kam ans Licht, dass auch die Tragschicht darunter teerhaltig ist. Sie wurde ausgebaut und zwischengelagert.Allerdings war eine Trennung von belasteten und unbelasteten Materialien in die Verwendungsklassen A und B nicht möglich. Somit fällt mehr Material an, das fachgerecht entsorgt werden muss, und das treibt auch die Gebühren nach oben.In der ursprünglichen Kostenberechnung erschienen für die Entsorgung 72 000 Euro. Der ursprünglichen Planung nach sollte der Auftraggeber die Gebühren für die Beseitigung belasteter Materialien direkt übernehmen. Die Verwaltung hatte für die erwarteten 1500 Tonnen ein Angebot eingeholt, das sich auf 63 Euro je Tonne belief. Die Prösl GmbH bot jedoch eine Entsorgung für 51,50 Euro pro Tonne an.Bürgermeister Joachim Neuß schlug vor, das Material über die Prösl GmbH entsorgen zu lassen und den Nachtrag zu den Tiefbauarbeiten anzunehmen. Er enthält die erhöhte Ausbaumasse und endet mit einer Gesamtsumme von 91 927,50 Euro. Der Stadtrat gab einstimmig seine Genehmigung dazu. "Weitere Mehrkosten sind nicht zu erwarten", heißt es in der Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung.Durch die Arbeiten an der Michelfelder Straße wurde der Geh- und Radweg durch den Stadtpark zum Siechen stark beansprucht. Er war bereits vor der Sanierungsmaßnahme verbesserungsbedürftig. Der Weg kann nun im Zuge der Arbeiten am Kellerberg mit einer neuen Asphaltschicht überzogen werden. Die Engelhard Asphaltbau GmbH in Amberg erhielt als Subunternehmer der Prösl GmbH den Auftrag dazu. Die Kosten belaufen sich dem Angebot entsprechend auf 23 000 Euro.Einstimmig festgestellt wurde der Jahresabschluss für das städtische Wasserwerk, den der Bayerische Kommunale Prüfverband erarbeitet hat. Der Jahresabschluss endet in Aktiva und Passiva mit einer Bilanzsummer von 8 467 648,14 Euro und einem Jahresverlust von 44 271,87 Euro. Der Jahresverlust ergab sich vor allem durch einen rückläufigen Wasserverkauf. Er wird aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen.Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung hat der Stadtrat über die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr Michelfeld beraten. Ausgangspunkt waren die technischen Probleme mit dem 2001 gebraucht gekauften VW-Bus, die sich in jüngerer Zeit häuften. Seine Erstzulassung datiert aus dem Jahr 1993.Mit der Feuerwehr Michelfeld wurden die Ansprüche an den neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) abgestimmt. Eine Spende machte es möglich, die Ausstattung gegenüber der Baubeschreibung des bayerischen Innenministeriums deutlich aufzuwerten. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 50 100 Euro. Diese Summe ist durch eine Festbetragsförderung von 13 100 Euro und die erwähnte Spende voll gedeckt. Die Stadt muss nichts mehr dazubezahlen. (sck)