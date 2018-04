"Die Zimmer sind alle belegt", berichtete Chefarzt Dr. Edmund Goß der SPD-Kreistagsfraktion bei einem Besuch in der St.-Johannes-Klinik. Vergangenes Jahr waren die Zahlen im Akutbereich und in der Abteilung Inneres gesunken, während die Geriatrie noch mal zulegte.

Derzeit stehen 83 Betten zur Verfügung; 53 davon in der geriatrischen Abteilung, 30 in der Inneren Akutmedizin und Akutgeriatrie. "Synergieeffekte zwischen Geriatrie, Akut- und Innere Medizin sind da", bestätigte der Krankenhauschef auf Anfrage. Reha-Patienten kommen nicht nur aus Auerbach, sondern aus der gesamten Region wie Eschenbach, Grafenwöhr, Velden, Sulzbach-Rosenberg und Pegnitz. Derzeit würden auf politischer Ebene Gespräche geführt, um bei der Finanzierung der geriatrischen Reha auch die Pflegekasse mit an Bord zu nehmen. Die Verweildauer liege im Durchschnitt bei drei Wochen, gab der Chefarzt Auskunft auf eine Anfrage von Gastteilnehmer Peter Danninger, dem Kandidaten der SPD für die Bezirkstagswahl 2018.Nicht mehr möglich ist im Auerbacher Krankenhaus eine ambulante Darmspiegelung, was nach den Beobachtungen von Elisabeth Kolleng noch nicht überall in der Bevölkerung angekommen ist. "Es kümmert niemanden, wenn Patienten Kilometer weit fahren müssen", wurde bedauert. Dagegen kann laut Chefarzt Goß weiterhin die Magenspiegelung ambulant in der St.-Johannes-Klinik vorgenommen werden.