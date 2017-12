Viel Geld will der Stadtrat auch in den nächsten Jahren für die Sanierung der Innenstadt in die Hand nehmen, wobei er sich im Gegenzug auch entsprechende Fördermittel erwartet. In seiner jüngsten Sitzung stimmte das Gremium der von der Verwaltung vorlegten Bedarfsmitteilung für die Jahre 2018 bis 2021 innerhalb des Städtebauförderungsprogramms zu.

Die beabsichtigten Maßnahmen einschließlich der Bewilligungsanträge sind nach Prioritäten geordnet. Der Plan für das kommende Jahr sieht in den Ordnungsmaßnahmen die Neugestaltung der Bachgasse mit geschätzten Kosten von 955 000 Euro vor, des weiteren Gesamtkosten von 2,5 Millionen Euro für Planung und Ausführung Obere Vorstadt/Untere Vorstadt, Neugestaltung Zwingergasse/Stadtgraben mit 1,1 Millionen Euro und Neugestaltung Stadtpark mit 1,3 Millionen Euro. Für das städtebauliche Konzept Vitale Vorstadt sind 60 000 Euro eingeplant.Unter den Baumaßnahmen ist die Modernisierung des Bürgerspitals, Untere Vorstadt 32, mit Gesamtkosten von 3,5 Millionen Euro das finanziell aufwendigste Objekt. Ein Förderbescheid liegt noch nicht vor, informierte Bürgermeister Joachim Neuß, doch er sprach von positiven Vorzeichen.Bedingt durch die in der Satzung der Spitalstiftung festgeschriebene Vermehrung des Vermögens, gebe es allerdings noch eine Finanzierungslücke von etwa 500 000 Euro. Mit Gesamtkosten von 300 000 Euro wird die Modernisierung Untere Vorstadt 26 angegangen.