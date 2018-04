Welluck bekommt ein neues Mini-Baugebiet - und die Bauverwaltung des Landratsamtes ein paar Watschen von den Auerbacher Stadträten.

Nur zwei Parzellen

Kein W-LAN im Freibad

Ein Herz für Vereine

Ursache für die deutlichen Worte in Richtung Behörde war deren Verhalten, als eine junge Familie aus Welluck einen "Antrag auf Vorbescheid" stellte, weil sie in ihrem Heimatort bauen wollte. Da gehe es drum, "nachgeborenen Kindern Bauplätze zu ermöglichen", umschrieb Bürgermeister Joachim Neuß im Stadtrat den Sachverhalt. Aber das Landratsamt genehmigte den Antrag nicht. "Bedenken durch das Bergamt" und "Forderungen bezüglich des Einfügegebotes" standen dem offenbar entgegen. Herbert Appl (CSU) hatte dafür kein Verständnis: Er sei selbst vom Grundstückseigentümer gefragt worden, ob es da eine Baugenehmigung geben könne, und habe ihm geantwortet, er habe in so einem Fall noch nie eine Ablehnung erlebt.Also sah sich die Auerbacher Verwaltung herausgefordert, der Familie das Baurecht zu verschaffen. Ihre Lösung: einen Bebauungsplan "Kirchweg-Welluck" mit zwei Wohnbauparzellen und knapp 2000 Quadratmeter Fläche aufstellen und den Flächennutzungsplan entsprechend ändern. Die Planungskosten trägt der Grundstückseigentümer. Dieses Vorgehen segnete der Stadtrat einstimmig ab. Holger Eckert (FW) dankte der Verwaltung für den Aufwand, den sie hier betrieben habe, um Bürgern den Verbleib in ihrer Heimat möglich zu machen. Herbert Appl fand, dass es jetzt sogar günstiger für den Bauherrn sei. Martin Weiß (FW) bemerkte, die Bauwerber hätten jahrelang um ihr Recht gekämpft. Jetzt habe die Verwaltung der Stadt das zustande gebracht, "was die Bauverwaltung des Landratsamtes nicht schaffte".Der Landrat persönlich kam ins Spiel, als Herbert Appl dessen Aussage zitierte, bei der Sanierung des Klosters Michelfeld müsse die Stadt Auerbach ihre Hausaufgaben in Sachen Städtebauförderung machen. Was das heiße? Neuß erläuterte, bei diesem 34-Millionen-Projekt bestehe eine Finanzierungslücke von 10 Millionen Euro. "Die könnte idealerweise durch die Städtebauförderung geschlossen werden." Dabei gibt die Stadt immer 40 Prozent, der Bund 60 Prozent. Und jetzt versuche man eben, den städtischen Anteil durch die Unterstützung anderer Stellen in absoluten Zahlen in die Höhe zu treiben. Das ehemalige Schulhaus im Kloster ist laut Neuß der erste Bauabschnitt. "Es sieht so aus, als ob der bald unter Dach und Fach wäre."Appl sprach zudem die roten Platten an, die im Friedhof um einige Gräber verlegt sind und die nun nach dem Willen der Stadt ersetzt werden sollen. Wenn das der jeweilige Eigentümer aber nicht wolle? Dann bleiben sie dort, erklärte ihm Bürgermeister Neuß. Der beabsichtigte Austausch sei Folge der Einsicht, dass die Stadt hier eine Fehlentscheidung getroffen habe. Mit ihm wolle man die mit den Platten verbundene Unfallgefahr beseitigen. Mit freiem W-LAN im Freibad wird es so schnell nichts, erfuhr Appl von Hauptamtsleiter Uwe Lindner. Auf keinen Fall für den Saisonstart am 1. Mai. Laut der letzten Auskunft zum Programm Bayern-W-LAN werde das in Auerbach erst "in zwei bis vier Monaten" zugänglich sein.Die 2015 erlassenen und Ende 2017 ausgelaufenen Vereinsförderrichtlinien werden bis 2023 verlängert. Diese Entscheidung fiel einstimmig. Die Investitionsförderung - fünf Prozent der Kosten - erhält bei den Erneuerungs- und Instandsetzungsarbeiten den Zusatz "einschließlich erforderlicher Abbrucharbeiten". Das reagiert auf die Diskussion um den Abbruch der Tennishalle des TC Rot-Weiß.