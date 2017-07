Die Altstadt wird weiter aufpoliert. Zur Stadtratssitzung war Josef Garnhartner vom beauftragten Planungsbüro G+2S Landschaftsarchitekten aus Deggendorf gekommen. Er stellte die Planung der Arbeiten im "Bauabschnitt 8, Bachgasse" vor. Kommendes Jahr sollen sie beginnen.

Garnhartner schickte voraus, dass die bestehende Bebauung der Bachgasse keine großen Gestaltungsmöglichkeiten bietet. So folgt die Planung des Ausbaus einem Konzept, ähnlich dem Ausbau der Zwingergasse. Er sprach von der "interessanten Aufgabe", den Ausbau im Stil der Sanierung des Schlossplatzes weiterzuführen. Eine besondere Herausforderung stellte die unregelmäßige Bebauungslinie mit ihren unterschiedlichen Hauseingängen dar. Die Anlieger treten dabei teils direkt oder über einen Treppenabsatz auf die Straße oder haben ihren Eingangsbereich mit Blumenkästen verziert.Vom Behälterweiher her kommend soll ein Baumtor in die Bachgasse führen. Die Anlieger haben für das Zurücksetzen von Gartenzäunen bereits ihre Zustimmung signalisiert. Auch ein Schaltkasten und eine Lampe müssen hier versetzt werden. Die Planung sieht eine Asphaltierung der Fahrbahn vor, während die Unterschiede im Randbereich durch eine Granitpflasterung in einer Breite von bis zu etwa 60 Zentimetern ausgeglichen werden.Je nach den Gegebenheiten durch direkte Hauseingänge, Treppenabsätze oder Lichtschächte ergibt sich so durch das Verlegen des kleinformatigen Granitpflasters eine deutliche Unterscheidung zur Straße, so der Planer. Die Brauhaus- und und Stadtschreibergasse sollen mit ihren unterschiedlichen Breiten als Einmündungen, die von der Innenstadt kommen, gestalterisch kenntlich gemacht werden. Stellplätze für Autos sollen möglich sein. Die Stadträte stimmten den Ideen zu. Martin Weiß (FW/AA) fragte mit Blick auf den Aspekt der Sicherheit für die Anlieger nach einer etwas breiteren Pflasterung vor den Häusern mit Platz für Kinderwägen.Die Breite der Bachgasse lasse hier wenig Gestaltungsmöglichkeiten, so Garnhartner. Stadtbaumeisterin Margit Ebner warf ein, dass bei der Art des Pflasters auf die Eignung im Sinne der Barrierefreiheit zu achten sei. "Hier ist die Beurteilung durch die Behindertenbeauftragte des Landkreises auch maßgeblich für die Zuschussfähigkeit."Auf der Grundlage der präsentierten Planung erfolgte der Beschluss für die Beauftragung des Büros zur Erstellung der Werkplanung und zur Ausschreibung der einzelnen Arbeiten durch Fetsch-Landschaftsarchitekten, Amberg. Der Beschluss beinhaltete die Ausführung der Sanierung der Bachgasse. Dafür sind auch die entsprechenden Haushaltsmittel einzuplanen.