Nach dem Umzug der Verwaltung ins ehemalige Romantikhotel Goldner Löwe macht es sich dort auch der Stadtrat gemütlich, so lange das Rathaus saniert wird. Bei seiner Sitzung im Rudersaal beanspruchte der Punkt Breitbandausbau am meisten Zeit.

Themen aus der Stadtratssitzung Arbeiten am Gottvaterberg



Die katholische Kirchenstiftung St. Johannes der Täufer beabsichtigt, in der Gottvaterbergkirche die Innenausstattung mit Altar, Antependium, Kanzel, Pieta, Mater dolorosa und Empore zu sanieren. Dazu liegen Angebote über rund 17 000 Euro vor.



Bei der Finanzierung bleibt eine Deckungslücke von 1700 Euro. Hier springt die Stadt mit einem Zuschuss in dieser Höhe ein. Damit folgte der Stadtrat einstimmig einem Beschlussvorschlag von Bürgermeister Joachim Neuß.



Zuschuss für ASV Michelfeld



Gemäß den Richtlinien für die Vereinsförderung erhält der ASV Michelfeld einen Zuschuss in Höhe von fünf Prozent für die Erweiterung der Terrasse an seinem Sportplatz. Die Investition des Vereins umfasst - nach Abzug der geplanten Eigenleistung - 22 500 Euro. Daraus ergibt sich für den Stadtsäckel ein Anteil von maximal 1125 Euro.



Die Maßnahme umfasst einen Rückbau der bestehenden Böschung und die Errichtung einer Winkelstützwand. Gleichzeitig soll die Pflasterfläche erneuert und die Gabionenwand aufgehübscht werden. Alle Stützwände erhalten eine Absturzsicherung.



Erfrischungsgeld festgelegt



Für die Mitglieder der Wahlvorstände und Wahlhelfer bei der Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, bezahlen die Landkreis-Gemeinden ein Erfrischungsgeld zwischen 30 und 40 Euro. Der Stadtrat beschloss, 35 Euro für den Wahlvorstand und 25 Euro für Wahlhelfer zu gewähren. (sck)

Die neuen Richtlinien des Freistaats zur Förderung von Hochgeschwindigkeitsnetzen sehen in stark zersiedelten Gemeinden einen sogenannten Höfe-Bonus vor. Für die Stadt Auerbach steht der Höchstfördersatz von 85,5 Prozent in Aussicht. Im aktuellen zweiten Verfahren des Förderprogramms könnten somit bei einer Investition von einer Million Euro Fördergelder von 855 000 Euro fließen. Allerdings unter einer Bedingung: Bei 80 Prozent der ausgeführten Maßnahmen müssen die Glasfaseranschlüsse bis ins Gebäude hinein führen.Im Blick auf den Höfe-Bonus soll die Firma The Innovation Company GmbH in Leinburg mit der Planung für die Ortsteile Hagenohe und Ortlesbrunn beauftragt werden. Der Stadtrat stimmte zu; die Kosten belaufen sich auf 3950 Euro.Vor diesem Votum wollte die CSU-Fraktion umfassend über die Anbindung von Weilern und Einzelhöfen wie Hohe Tanne oder Rußhütte informiert werden. Fraktionssprecher Herbert Appl glaubte, dass "man hier mit einer Million Euro nicht weit kommt". Mit diesen Mitteln könnten andererseits auch mehrere Masten für eine Versorgung per Funk aufgestellt werden.Johann Kaiser (CUU) regte eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit an, etwa mit Kirchenthumbach, während Holger Eckert (FW/AA) dieses Förderprogramm angesichts der schlechten Internetversorgung als überfällig betrachtete. Bei der Vorgabe von 80 Prozent Glasfaserverbindungen bis ins Haus räumte Bürgermeister Neuss ein, dass Bewohner der Innenstadt gegebenenfalls weiter mit einer 50-MB-Verbindung versorgt blieben, während zur Rußhütte eine Glasfaserverbindung entsteht.Edmund Goß (SPD) fragte nach, ob sich die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit geändert habe. Bisher seien die Weiler im Blick auf die Kosten nicht angeschlossen worden. Martin Weiß (FW/AA) betrachtete es als unverschämt, hier ein Förderprogramm mit einer siebenjährigen Laufzeit aufzulegen. Bei der rasanten Entwicklung seien unvorhersehbare Veränderungen zu erwarten. Wenn zudem Punktlösungen wie etwa der Anschluss von Rußhütte nicht zuschussfähig seien und Lücken im Stadtgebiet verbleiben, dann bewertete er diese Maßnahmen und das Förderprogramm als "einen Unfug gegenüber dem Steuerzahler".