Die bestellte Toillettenanlage für den Friedhof wird noch aufgehübscht, erhält ein Dach mit Beleuchtung. Einem der CSU-Stadträte brachte seine Einschätzung, dass diese Ergänzung unter ästhetischen Gesichtspunkten die geforderten 16 000 Euro wert sei, ein Kompliment von Bürgermeister Neuß ein.

"Geschmack bewiesen"

Ohne Dach schaut es aus wie ein aufgeblasenes Dixi-Klo. Ulrich Jung (CSU) über die Ästhetik des Toilettenhäuschens für den Friedhof

Den Auftrag für die Systemtoilette, die beim nächsten Sanierungsabschnitt des Friedhofs aufgestellt werden soll, hatte der Stadtrat bereits im September vergeben. Kostenpunkt: gut 105 000 Euro. In der Zwischenzeit hatte die Herstellerfirma darauf aufmerksam gemacht, dass man das Häuschen auch mit einem Dach haben könnte, in das die Beleuchtung integriert sei. Dafür muss man allerdings weitere 16 000 Euro investieren.In seiner Sitzung am Mittwoch musste der Stadtrat nun entscheiden, ob er das wollte. Bürgermeister Joachim Neuß (FW) war für die geänderte Dachkonstruktion, da das ursprünglich ausgewählte Modell "möglicherweise etwas puristisch" sei. Herbert Appl (CSU) war dagegen, "16 000 Euro für ein paar Lämpchen" schienen ihm stark übertrieben. Diese Aussage fand Neuß "relativ populistisch", weshalb er erläuterte, das sei in erster Linie eine Design-Frage, weil das neue Dach der Anlage ein völlig anderes und wesentlich hochwertigeres Gepräge gebe. "Das tut auch dem Friedhof gut."Holger Eckert (FW) befand, an diesem Standort sei die Aufwertung der Optik richtig, zumal man das Häuschen für 30 oder mehr Jahre dort haben werde. Die Öffnungszeiten der Toilette könnten über eine elektronische Steuerung von der Stadt selbst festgelegt werden, antwortete Neuß auf eine Nachfrage von Arthur Schriml (CSU).Ulrich Jung (CSU) führte die Ästhetik ins Feld, um seine Zustimmung zu der weiteren Investition zu untermauern: "Ohne Dach schaut es aus wie ein aufgeblasenes Dixi-Klo." Das produzierte außer dem Schmunzeln des Gremiums auch eine Anerkennung des Bürgermeisters für Jung: "Sie haben schon oft Geschmack bewiesen." Schließlich genehmigte der Stadtrat die Lösung mit dem größeren Dach gegen die Stimmen von Herbert Appl, Arthur Schriml und Uwe Ditz (alle CSU).