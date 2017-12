In nichtöffentlicher Sitzung befasst sich der Stadtrat mit mehreren Themen. Breitbandausbau und W-Lan-Hotspots gehören zu den Punkten, über die entschieden wird.

Das Gremium hat beschlossen, das neue Breitbandförderprogramm "Höfebonus" in Anspruch zu nehmen und den Breitbandausbau damit weiterhin voranzutreiben.Gemäß der Richtlinie erhält die Stadt aus diesem Topf einen Fördersatz von 90 Prozent der Investitionen bei einem Förderhöchstbetrag von 850 000 Euro, was einer Investition von etwa 944 000 Euro entspricht. Ziel dieser Ausbauplanung ist, die letzten noch schlecht versorgten Gemeindeteile an das Highspeed-Internet anzuschließen. Dabei sollen mit den investierten Mitteln möglichst viele Menschen erreicht werden, heißt es in einer Presseinfo der Stadt. Die gesamte Maßnahme ist in neun einzelne Lose aufgeteilt, damit bei einer eventuellen Überschreitung der Gesamt-Investitionssumme auch Teile aus dem Programm gestrichen werden könnten.Die Lose stellen sich wie folgt dar: Los 1 Leiten/Ligenz, Los 2 Hagenohe/Ortlesbrunn, Los 3 Staubershammer/Hammerberg/Hämmerlmühle/Saaß, Los 4 Neumühle/Dornbach, Los 5 Hohe Tanne, Los 6 Bernreuth, Los 7 Lehnershof, Los 8 Sackdilling und Los 9 Rußhütte/Lohweiher.Die Ausschreibung wird jetzt gemäß den Richtlinien des Förderprogramms im Internet veröffentlicht. Mit den Angeboten ist im kommenden Frühjahr zu rechnen, so die Kommune. Die Anschlüsse werden voraussichtlich in zwei bis drei Jahren fertiggestellt sein.Nach umfangreicher Planung und Recherche der Verwaltung hat der Stadtrat beschlossen, am Unteren Markt und am Oberen Marktplatz sowie im Freibad W-Lan-Hotspots einzurichten, die einen kostenfreien Internetzugang ermöglichen.Hierfür wird das Förderprogramm Bayern-W-Lan in Anspruch genommen, über das die Ersteinrichtungskosten von 2500 Euro pro Standort finanziert werden. Die laufenden monatlichen Gebühren in Höhe von 75 Euro für die Innenstadt und 55 Euro für das Freibad werden durch die Stadt getragen.Zur Beurteilung von Bauvoranfragen im engeren Bereich des Speckbaches wurden Bauwerber aufgefordert, einen Nachweis zu erbringen, ob sich die Flächen im Überschwemmungsgebiet befinden. Das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz hat heuer ein Förderprogramm für Gefährdungsbetrachtungen an Bachläufen aufgelegt, mit dem die Problematik für alle Flächen, die im näheren Umfeld des Speckbaches liegen, geklärt werden kann. Hier ist mit einer Förderung von 75 Prozent zu rechnen.In einer Ausschreibung wurden vier Büros zur Angebotsabgabe aufgefordert. Nach Prüfung und Wertung wurde der Auftrag seitens des Stadtrates an den Mindestbietenden, die Firma Münchmeier-Eigner in Erbendorf, zum Preis von rund 14 100 Euro erteilt.