Der ehemalige Landesvater Franz-Josef Strauß ist schon lange tot. Dennoch sorgte sein Name im Auerbacher Stadtrat für Zündstoff bei der Namensgebung einer Straße.

Behandelt wurde im Gremium die Vergabe eines Straßennamens für die vier Stichstraßen im Baugebiet Franz-Josef-Strauß-Platz, deren Erschließung noch dieses Jahr ausgeführt werden soll.Der Beschlussvorschlag der Verwaltung lautete auf eine Benennung für die 16 Parzellen mit "Hopfennoher Straße". Die Parzellen, die gegenüber den bereits bestehenden Gebäuden mit ungeraden Hausnummern liegen, sollen neben der gleichen Straßenbezeichnung "Hopfennoher Straße" ergänzender Weise die geraden Hausnummern erhalten.Diesem Beschlussvorschlag unterstellte der CSU-Fraktionssprecher Herbert Appl einen parteipolitischen Hintergrund. Seiner Meinung nach wolle man nicht, dass der Name des ehemaligen Bayerischen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß im Straßenverzeichnis Platz eingeräumt werde. Dies korrigierte Bürgermeister Joachim Neuß dahingehend, dass das Vereinslokal des Schützenvereins 1890 Auerbach mit Franz-Josef-Strauß-Platz adressiert sei. Während Appl sogar von einer "Umbenennung auf kalte Art und Weise" sprach, äußerte Neuß (FW/AA) Verständnis dafür, dass die CSU in ehrenhafter Weise für das Andenken an ihren "Parteiveteran" eintrete. Ein negatives Kalkül dürfe hier allerdings nicht unterstellt werden.Schließlich sei es üblich, dass entlang einer Straße die Häuser links und rechts die Hausnummern mit derselben Straßenbezeichnung tragen, so Neuß.Appl führte den 50-Millionen-Mark-Kredit der bayerischen Staatsregierung für die Maxhütte (MH) ins Feld, als diese in Zahlungsschwierigkeiten steckte. Doch Kämmerer Michael Bierl relativierte Appls Meinung. Man konnte damals zwar als Stadt Auerbach Maxhütte-Grundstücke kaufen. Diese Grundstücke hätte man aber von der Maxhütte wesentlich günstiger aus der Konkursmasse erwerben können. Nach diesen Wortwechseln folgte der Stadtrat dem Beschlussvorschlag mit 15 zu vier Stimmen.Während aus der CSU-Fraktion Uwe Ditz, Eugen Eckert und Arthur Schriml mit Herbert Appl weiter gegen eine Straßenbezeichnung Hopfennoher Straße waren, stimmte CSU-Stadtrat Dr. Ulrich Jung für den Beschlussvorschlag.